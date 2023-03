Anuncian duelo entre Devin Haney y Vasyl Lomachenko

A siete meses de su última contienda, el monarca indiscutido ligero Devin Haney hizo oficial su duelo ante el ex campeón ucraniano Vasyl Lomachenko para el 20 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

The Dream pondrá sobre la línea los títulos de las 135 libras de la WBA, WBC, IBF y WBO que le arrebató en junio del 2022 al australiano George Kambosos.

“Me siento bendecido por estar aquí. Es algo con lo que siempre he soñado. He estado esperando esta pelea desde el 2019. He estado pidiendo y rogando por esta oportunidad. Por fin ha llegado el momento. Las cosas han cambiado esta vez. Cuando él tenía los cinturones, no quería pelear conmigo. Pero es una pelea en la que realmente creo que soy el mejor peleador. Soy el mejor competidor. Seré victorioso. Estoy feliz de que finalmente haya llegado el momento”, dijo el emocionado campeón de 24 años.

Lomachenko dominó la división de los ligeros, con tres campeonatos mundiales, hasta el 2020 cuando fue sorprendido por Teófimo López y perdió el halo que lo mantenía considerado uno de los monstruos más grandes en la lista de los libra por libra.

Todo puede cambiar

Para Loma, Haney puede significar ese regreso en grande que esperaba, ahora que el duelo de revancha con Teófimo no se pudo dar, porque el neoyorkino cayó primero ante Kambosos.

“Esta es mi segunda oportunidad y haré lo mejor que pueda. Gracias al equipo de Haney por la oportunidad. Todos estamos preparados para esto. Nunca sabemos lo que va a pasar. Podemos prepararnos para una estrategia, pero en el ring todo puede cambiar. Ahora mismo, no lo sé. Solo entreno duro y me preparo. Creo en Dios y en mi equipo”, dijo Lomachenko, quien llegará con marca de 17-2 con 11 KO's.

La pelea para Haney será la segunda contienda de Lomachenko luego de que tomara una pausa en el deporte para apoyar a su país durante el conflicto con Rusia.

