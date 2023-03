Matteo Berrettini con gran regreso y emotivo en Abierto Mexicano de Tenis

En su segundo partido en cuatro meses (desde octubre), Matteo Berrettini derrotó 6-0 y 1-0 (retiro) al eslovaco Alex Molcan. El italiano clasificó a la segunda ronda en la edición 2023 del Abierto Mexicano de Tenis, donde se mide con el sueco Elias Ymer, 170 del mundo.

Después de un muy cómodo triunfo, el finalista de Grand Slam (Wimbledon), valoró su condición actual en el circuito. "El último partido que jugué fue en el Australian Open con Andy Murray, pasó mucho tiempo, pero también entrené muy bien", aseguró en conferencia de prensa.

El número 24 del ranking se mostró satisfecho con su desempeño, en término generales, en su segunda participación en México. Tras un complejo año, también expresó que pretende dosificar mejor su calendario para permanecer sano y competitivo en la campaña.

Valoró su condición actual en el circuito Foto: MEXTENIS

A pesar de las bajas de Carlos Alcaraz (dos del mundo) y Cameron Norrie (finalista en 2022), su percepción alrededor del torneo es exactamente la misma: "Son dos tenistas que han jugado muy bien en las últimas semanas, pero mi idea desde que llegué aquí es ganar el título".

Finalmente, Berrettini señaló que está muy emocionado por compartir el evento con su hermano, Jacoppo, quien disputa su primer cuadro principal en la ATP. Los dos, además, jugarán como pareja de dobles en el denominado mejor campeonato en América Latina.

"Es una emoción muy grande. Es difícil no pensar en todo lo que pasamos para llegar aquí. Lo he dicho mil veces, pero mi hermano fue quien me dijo que tenía que jugar. Estoy muy contento por él, es el primero, pero seguro que no es el último. (main draw)", sentenció Matteo.

