Santiago Castilla queda eliminado del torneo Tabachines Classic

Tras una segunda ronda de 72 golpes, que le permitió un acumulado de 142, para el par de la cancha, no le permitió al golfista profesional mexicano Santiago Castilla hacer el corte clasificatorio dentro del torneo, Tabachines Classic, quinta fecha de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), en Cuernavaca, Morelos.

Castilla, jugador patrocinado por El Heraldo de México, recorrió el campo del Club de Golf Tabachines, con cuatro birdies en los hoyos 4, 5, 6 y 15; por tres bogeys en el 3, 7 y 10, pero un doble bogey en el par 5 del 12, lo hicieron quedarse fuera del torneo que reparte este sábado una bolsa de un millón 600 mil pesos.

El corte clasificatorio fue con score de 138 (-4).

En tanto, los mexicanos Sebastián Vázquez, Roberto Lebrija Jr. y el guatemalteco José Toledo se colocaron como líderes con 130 (-12), cada uno.

Vázquez, busca este sábado su séptima victoria en la GGPM, para ponerse solo a una del máximo ganador el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez.

“Le pegué muy bien a la bola, fue una gran ronda”, comentó Vázquez quien firmó una tarjeta de 65 golpes. “En la segunda vuelta metí dos águilas lo cual me ayudó mucho, estuve todo el tiempo en posición, no me desesperé, porque la primera pude haber tirado menos, pero la bola no entró. Mañana necesito darme chances y ojalá me pueda llevar la victoria”, agregó, quien fuera campeón del Abierto Mexicano de Golf, en 2016.

Raúl Pereda con la mejor ronda

La mejor ronda del día con 64 golpes la registró el veracruzano Raúl Pereda, quien con un score de 131 impactos (-11) se ubicó en solitario en el cuarto sitio del torneo.

“La verdad fue una ronda relativamente fácil ya que metí muchos putts, las dos águilas que hice en los pares cinco me dieron toda la confianza, espero cerrar muy bien”, dijo Pereda.

El Tabachines Classic es el segundo torneo del único circuito de paga en nuestro país avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR). Con 51 eventos disputados desde el 2017, la GGPM otorga puntos con validez oficial para la clasificación mundial.

