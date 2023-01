El golfista Santiago Castilla Iguala en el sitio 42 en cuarta etapa de la Gira nacional en Querétaro

Con un score de 74 golpes (+2), el golfista Santiago Castilla igualó este viernes en el casillero 42, tras la ronda uno del Campanario Classic, cuarta fecha de la temporada 2022-2023, en la Gira de Golf Profesional, en Querétaro.

El jugador patrocinado por El Heraldo de México marcó en su tarjeta dos birdies en el 2 y 15; par de bogeys en el 3 y 10; además de un doble bogey en el 16.

Castilla juega este sábado la segunda ronda, a partir de las 8:20 horas, por la mesa de salida del hoyo 10, junto al mexicano Diego Córdova y el colombiano Juan Mejía.

Por su parte, el brasileño Alexandre Rocha y el guatemalteco José Toledo, ambos con score de 66 golpes, seis bajo par, comparten la cima de la clasificación de El Campanario, en una gélida jornada matutina de tres grados centígrados, los golfistas extranjeros dieron una extraordinaria demostración de buen golf.

“Es un extraordinario campo y hay muy buenos jugadores en el field" Foto: Especial

“Fue un muy buen inicio ya que hacía demasiado frío en la mañana”, comentó Alexandre Rocha quien cuenta con estatus condicional en el Korn Ferry Tour. “Es un extraordinario campo y hay muy buenos jugadores en el field por lo que habrá que ser paciente para el resto de las rondas”, agregó el jugador sudamericano.

Desempeño de José Toledo

Por su parte José Toledo, Jugador del Año de la GGPM en la temporada 2021-22 comentó: “Arranqué muy bien, hice cinco menos en los primeros hoyos, estuve muy bien arriba del green que es algo en lo que venía trabajando mucho en las últimas semanas, falta mucho pero siempre es bueno comenzar así”, agregó.

Este torneo de la Gira de Golf Profesional marcó el inicio de la relación entre la GGPM y el Official World Golf Ranking (OWGR).

La sorpresa de la jornada fue protagonizada por el amateur mexicano José Cristóbal Islas, quien se ubicó en la tercera posición del torneo queretano al firmar una tarjeta de 67 impactos, cinco bajo par. “Estuve muy sólido, me apegué mucho al plan de trabajo, no me desesperé por lo que inicié bastante bien”, comentó el seleccionado nacional de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

El cuatro veces ganador del PGA Tour, el estadounidense Notah Begay III se encuentra empatado en el sitio 12, con un score de 70 golpes, dos bajo par, mismo marcador que el del amateur Eduardo Derbez, Raúl Pereda, Erácleo Bermúdez, José Dibildox y el estadounidense Josh Radcliff.

El Campanario Classic finaliza este domingo y reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos.

dhfm