George Olivera: medallista, pionero e impulsor del Flag Football en México

La medalla pesa alrededor de un kilogramo (aunque tal vez un poco menos). En una cara está la silueta de la ciudad de Birmingham y un grabado de todos los deportes participantes. Es bonita, es de bronce y es la representación material de la consecución de un sueño impensado.

George Olivera es receptor de la selección mexicana de Flag Football y medallista en los World Games 2022 (en Alabama). Tiene 28 años, es originario de la Ciudad de México y es uno de los grandes exponentes nacionales, en un deporte que crece, crece, crece y sólo crece.

“Es hermosa (medalla). Están todos los sacrificios que hice, los sentimientos y todas las personas que fueron parte del proceso: mi familia, mi novia, mi perrito. Siempre que la veo pienso en cuánto me apoyaron”, mencionó Olivera, en entrevista con El Heraldo de México.

Está involucrado en el deporte desde siempre (casi siempre), juega Flag Football desde 2003, también jugó futbol y baloncesto, es un atleta nato. En términos deportivos, se ha desarrollado al mismo tiempo que una de las disciplinas con mayor crecimiento en los últimos años.

“He visto la evolución del deporte, es impresionante. Ahora es un evento semiolímpico, en 2022 entró a los World Games con el apoyo de la National Football League (NFL)”. Sin embargo, el objetivo es más ambicioso, ingresar al programa en los Juegos Olímpicos de 2028.

Con una extensa trayectoria, resulta imposible ignorar la ilusión alrededor del más grande evento deportivo en la historia. No obstante, definitivamente no es tarea sencilla. “Representaría mucho (olímpicos), la selección que está ahorita ha empujado para que sea posible”, valoró.

“Yo recientemente cumplí 28 años, entonces para 2028 ya hay que hacer cuentas. Vienen jóvenes que buscan un lugar en la selección. Nosotros pusimos nuestro granito de arena. Gente del medio se ha acercado y me ha agradecido y felicitado porque nosotros abrimos las puertas”.

La consolidación de George en la selección es la consecuencia de trabajo, determinación, ambición y disciplina (entre otras). El proceso es complejo, puede presentarse por dos vías: formar parte de una liga federada o ser convocado a través de un torneo anual de selección de talentos.

“Si quieres ser convocado, tienes que jugar en una liga federada. Asimismo, en noviembre se hace un torneo nacional: gente de la federación y coaches ven a los jugadores y hacen una lista de preselección (de más de 100 personas). Cada cierto tiempo van recortando la lista”.

La exigencia es absoluta, y mucho más demandante de lo que puede creerse. Juega los lunes, jueves, sábados y domingos. “Es lo que hago la mayor parte del tiempo”, dijo. Pero es apasionado y entusiasta, un hombre que entiende el valor del esfuerzo en la consecuencia de logros.

Se mantiene enfocado en su desarrollo personal y profesional (físico y mental). Es un tipo noble y agradecido, con aquellos que lo rodean, con la vida y con las oportunidades. Los World Games son un recordatorio de ello, como “el más memorable momento en su faceta deportiva”.

“Soy muy afortunado por vivir esa experiencia. El momento más especial fue cuando me estaban colgando la medalla, también cuando centramos la última jugada. Estar ahí sentado y escuchar los gritos del público cuando subimos al podio. Lo recuerdo y se me pone la piel chinita”.

“En ningún momento creí que todo llegaría tan rápido. Estoy agradecido con Dios por permitirme vivir esto y estar rodeado de gente que me apoya en cada momento. Me siento orgulloso al ver lo que he logrado, que me reconozcan y muestren su cariño”, sentenció George Olivera.

