La pugilista Alejandra Ayala "La Fénix" resucita y será entrenadora de box

TIJUANA. Alejandra Ayala regresó a casa. Sigue el boxeo en su día a día, pero ahora como coach en su gimnasio Fénix Boxing Gym, en esta ciudad. El amor que le tiene al pugilismo es inmenso, a pesar de librar una prueba de vida.

La Fénix estuvo en coma por 10 días, en Escocia, después de una inflamación cerebral, a causa de un nocaut que le propinó la local Hannah Rankin.

A la púgil la trasladaron a tiempo al nosocomio, donde fue intervenida quirúrgicamente por un hematoma subdural.

“Estuve hospitalizada en Escocia dos meses; me hicieron tres operaciones. La verdad estoy muy feliz con la atención”, dijo, aunque confesó que no recuerda cómo fue la pelea.

Sin embargo, Alejandra desmintió que no se encontraba apta de salud para subir al ring.

En 2018, La Fénix batalló en Londres, contra Savannah Marshall. Después, el entonces secretario de Fecombox, Enrique Aguilar, envió a la Comisión de Boxeo de la CDMX un reporte médico, donde se le encontró una tumoración intracraneal, tras el nocaut; en menos de un mes volvió a pelear en Tijuana.

“Eso fue ridículo. Desafortunadamente, la gente, a veces, habla por hablar. Para el duelo en Escocia te hacen muchos exámenes. Me fui en gran forma y aparte los tests que me practicaron allá fueron increíbles, no puedes ir ni siquiera fuera de peso”, aseguró.