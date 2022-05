Este es el INSÓLITO Récord Guinness que podría conseguir el boxeador Sebastián Fundora

A sus 24 años, Sebastián Fundora ya es candidato a un Récord Guinness. El estadounidense, de ascendencia mexicana y cubana, es Campeón Mundial interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo y con sus 1.96 metros de estatura, es el hombre más alto del mundo que pesa solo 66.6 kilogramos.

“Si no nos dan el Récord Guinness está bien, no pasa nada porque todos me dicen que soy el superwelter más alto de la historia. Si ellos no lo avalan, está bien, no importan porque todo mundo sabe que lo soy”, comentó Fundora, quien por su estatura es apodado ‘La Torre Infernal’.

El púgil de 24 años de edad ganó el interinato ante Erickson Lubin el 9 de abril y este 14 de mayo conocerá a su siguiente rival del duelo Jermell Charlo y Brian Castaño, para definir al monarca de la división.

Sebastián es uno de los más pequeños de su hogar, pero al ver que su padre, el exboxeador Freddy Fundora entrenaba a sus hermanos mayores, no quiso quedarse fuera.

El estadounidense, de ascendencia mexicana y cubana, es Campeón Mundial interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (Foto: Especial)

“Empezamos porque mi papá era profesional antes y solo le estaba enseñando a mis hermanos mayores, entonces yo les dije: ’¡oigan, yo también quiero hacer eso!’ y hasta mi mamá estuvo apoyándonos”, recuerda con una sonrisa.

Hoy, ‘La Torre Infernal’, junto con sus hermanos: Alberto Moisés, Freddy Jr. y Leandro Pedro, sus hermanas Gabriela Diana y Fabiola, practican boxeo.

El No. 3 del ranking superwelter ha destronado a cuanto rival ha enfrentado. Ha salido con el puño en alto en 19 de 20 peleas, con un solo empate y 13 nocauts. Su estatura y su distancia en el ring le dan ventaja en una división de la que ve difícil salir.

“Claro que quisiera subir a otra categoría, pero ni siquiera hago dieta y peso esto. Mi cuerpo no me deja subir de 66 kilos, si un día eso sucede, si me animo a cambiar de categoría”, agregó sonriente Fundora, quien realizó una visita a la CDMX, donde nació su mamá.

