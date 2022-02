Donovan Carrillo: ¿A qué hora y dónde ver el debut del patinador mexicano en Beijing 2022?

Donovan Carrillo Suazo, patinador artístico, hará su debut este lunes 7 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Lo cual significa que México tendrá un atleta compitiendo en patinaje artístico por primera ocasión en tres décadas.

El originario de Zapopan, Jalisco, comenzó a practicar el deportes cuando tenía 8 años y su sueño de llegar a una competencia olímpica le llevó una preparación de 14 años.

“Cuando tienes ocho años en México, te gusta el fútbol. Afortunadamente me di cuenta muy rápido de que el fútbol no era para mí. Tenía dos pies izquierdos, lo hacía muy mal", contó para Olympic Channel y añadió: "Llegar a los Juegos Olímpicos no tiene precio".

El joven de 22 años competirá a las 19:15 horas del 7 de febrero, en el Capital Indoor Stadium, en el programa corto (rutina que tiene una duración de dos minutos y 50 segundos). La rutina del atleta jalisciense se compone de siete elementos: tres saltos (un cuádruple Toe, un triple Axel y un combinado de Lutz y triple Toe), tres giros sobre hielo, y una secuencia de pasos. La canción que seleccionó fue Black Magic Woman, del guitarrista Carlos Santana.

Los atletas que avanzan a las siguiente ronda, en el caso del programa corto, clasifican los atletas que se colocan entre los primeros 24 lugares de 30 participantes. La competencia se podrá seguir en el siguiente link.

¿Qué canciones usará Donovan en sus rutinas?

Black Magic Woman, de Carlos Santana

Perhaps, perhaps, perhaps, interpretada por Carlos Rivera y Daniel Boaventura

Sway, por Dean Martin

Mientras que el programa largo, el joven mexicano volverá a la pista de patinaje el miércoles 9 de febrero, a las 19:15 horas. tiene una duración de cuatro minutos con 10 segundos y cada uno de los patinadores ejecutan 12 elementos.

El atleta de 22 años logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno tras su presentación en el Campeonato Mundial de Estocolmo, en dicha ocasión se colocó en el lugar número 20, tras ejecutar salto cuádruple, triples perfectos y triples axel.

