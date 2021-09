Donovan Carrillo sigue haciendo historia y con ESTE increíble salto se prepara para Beijing 2022 | VIDEO

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo presentó parte de sus rutinas con las que hizo historia al realizar un increíble salto cuádruple, mismo que se espera forme parte de su programa en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Donovan Daniel Carrillo Suazo, de apenas 21 años de edad, estuvo presente este fin de semana en el 5º Festival Abierto Mexicano 2021, realizado del 1 al 5 de septiembre en la Pista de Hielo ubicada en la plaza comercial Paseo Interlomas.

Donovan Carrillo. Foto: IG/donovandcarr

El increíble salto del Donovan Carrillo

Hay una gran variedad de saltos en el patinaje artístico. El que presumió el deportista se llama salto cuádruple Salchow, el cual parte del filo interno del patín del pie contrario al del aterrizaje, haciendo que la otra pierna vaya hacia delante y se realicen cuatro vueltas, además de otros saltos llamados Lutz y Toe Loops.

Como parte del programa corto, el sábado 4 de septiembre, Donovan eligió la canción "Black Magic Woman" de Carlos Santana, mientras portaba un traje diseñado por el oaxaqueño Avelino Roque Osorio, encargado de confeccionar el traje de Alebrije de Andrea Meza, ganadora de Miss Universo 2021.

Al día siguiente, el domingo 5 de septiembre, el único mexicano en la historia que ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Invierno en Patinaje Artístico, aterrizó por primera vez un salto cuádruple Salchow en el programa largo, con un mix musical con "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, "Sway" de Dean Martin y "María" de Ricky Martín.

"Estamos incrementando la dificultad en ambas rutinas incorporando saltos cuádruples. Hace falta afinar algunos detalles. Estoy seguro que puedo realizar otros saltos con mayor dificultad en otros eventos previos a Juegos Olímpicos", dijo Donovan Carrillo a la agencia deportiva Neta.

¿Qué sigue para Donovan Carrillo?

El atleta estará presente en el U.S International Figure Skating Classic del 15 al 18 de septiembre en Boston, Estados Unidos. Del 8 al 10 de octubre en el Finlandia Trophy Espoo y antes de terminar el año, del 8 al 11 de diciembre en el Golden Spin Zagreb en Croacia.