Sigue el ejemplo de Simone Biles, Alexa Moreno piensa en su salud emocional rumbo a París 2024

Las recientes intervenciones quirúrgicas llevan a la medallista mundial Alexa Moreno a detenerse y analizar todas las verdades por las que puede trazar sus nuevos caminos; regresar a la gimnasia artística y competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 no está garantizado, pues antes aún de que sanen las cirugías, es más importante para ella restablecer su condición emocional y su salud mental.

“Elegir entrenar con misión a París 2024 tiene qué ver en gran parte en que no estoy al 100 por ciento físicamente, pero también es una cuestión mental (…) probablemente no compita este año; tengo meses sin entrenar bien me recuperaba del hombro que va más o menos no me he subido a las barra asimétricas. La gimnasia no es fácil de retomar”, compartió Moreno Medina, quien antes de competir en Tokio 2020, invertía ocho horas diarias de entrenamiento, más dos horas de fisioterapia, por lo que, de decidir regresar, lo haría a principios del 2023.

En los últimos cinco años, Alexa ha reforzado el valor de la salud emocional y, en sus más de 20 años dedicada a la gimnasia, reconoce que la psicología deportiva requiere más desarrollo.

“La psicología deportiva es un tema que no se ha trabajado tanto, sobre todo en México; de repente se generaliza mucho a los atletas se piensa que si eres un atleta de alto rendimiento, requieres un psicólogo, especialista en deporte; pero hasta depende el deporte: no es lo mismo apoyar al clavadista que salta de 10m de altura, al ciclista que va a una velocidad tremenda, cada situación es diferente y experimentas confianza, desesperación, frustración de forma diferente. Hay que meterse mucho más en el tema específico de cada deportista para apoyar más al atleta”, recomendó Alexa Citlali, quien en 2021 culminó sus estudios como arquitecta y tendrá este año su ceremonia de graduación.

“Buscaba una beca para una maestría pero quizás en dos años. Me gustaría estudiar Entretenimiento y Ciencia Ficción porque me gusta mucho diseñar escenografías y cosas así, desarrollar más el diseño y la creatividad”, agregó la nacida en Mexicali, Baja California,

Alexa va a Harvard

En esta pausa deportiva, Alexa fue invitada a participar en la quinta edición de la MxConference en la universidad de Harvard, que se realizará del 26 al 28 de febrero próximos.

“Siempre quise ir a Harvard, es como un sueño que voy a realizar. No se me da mucho dar conferencias, por eso mejor voy a contestar las preguntas que quieran hacerme, lo que quiera saber la gente sobre mi y mi carrera”, consideró la medallista panamericana, de 27 años de edad.

LA FRASE

“Me gusta ser una persona resiliente, perseverar ante todo, tener la voluntad de seguir adelante a pesar de todo; aunque te caigas mil veces, tener la fuerza de levantarte y llegar a donde quieres estar; ese espíritu es algo que quiero mantener. A veces sé que es mi terquedad, pero para mi es muy importante”

