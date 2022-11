Santiago Castilla obtiene tarjeta condicionada para el PGA Tour Latinoamérica

Con una ronda 69 golpes, Santiago Castilla igualó en la posición 20, con 282 (-6), en el Torneo de Clasificación del PGA Tour Latinoamérica, que se celebró en el campo Estrella del Mar Resort, en Mazatlán, Sinaloa.

El golfista patrocinado por El Heraldo de México, recuperó este viernes nueve posiciones, producto de un recorrido con tres birdies (1, 10 y 11), un águila en el 7, y par de bogeys (2 y 17). Con este resultado obtuvo una membresía condicional para la inminente campaña en dicho serial.

Ollie Osborne obtuvo la victoria

Por otro lado, una ronda final de 66 golpes, libre de bogeys, le permitió al estadounidense Ollie Osborne quedarse con la victoria de este evento, con un score global de 269 (20 bajo par) para superar por tan solo un golpe al mexicano Jorge Villar.

La recompensa para Osborne será tener acceso a todos los torneos de la temporada 2022-23 que iniciará a comienzos de diciembre, con el 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro.

El oriundo de Puebla había terminado un grupo antes y esperaba como líder en la casa club. Sin embargo, un putt para birdie en el hoyo 18 le dio el triunfo en definitiva a Osborne.

“Estoy contento y más de varios meses sin buenos resultados. Esta semana jugué muy bien y al final ya no dependió de mí. Fue una ronda muy tranquila, aprovechando los par-5s de la ida. Luego traté de estar muy paciente y en el 18 sabía que tenía que meter el birdie para estar en la pelea. No fue suficiente, pero me voy muy feliz por lo hecho en Mazatlán”, sostuvo Villar, quien viene de terminar en el puesto 31 del listado de puntos de la Fortinet Cup del PGA TOUR Canadá.

Villar, de 24 años, encabezó el grupo de 11 jugadores que obtuvieron esta semana exención para los primeros ocho torneos de la temporada 2022-23 de PGA TOUR Latinoamérica.

Luego de celebrar Torneos de Clasificación en Estados Unidos y México, PGA Tour Latinoamérica viaja a Luján, Argentina, para jugar el último de sus eventos de este tipo. Luego de esa semana quedará completo el grupo de miembros que disputarán la temporada 2022-23. El primer torneo de la misma se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre con motivo del 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro.

