Santiago Castilla pierde inercia en Mazatlán

Luego de una primera ronda de 67 golpes (-5) que le dio la cima, el golfista profesional mexicano Santiago Castilla descendió posiciones, al igualar en el casillero 17, con un global de 140 (-4), durante el Torneo de Clasificación que PGA TOUR Latinoamérica celebra esta semana en Estrella del Mar Golf Condos & Beach Resort, en Mazatlán, Sinaloa.

Castilla, patrocinado por El Heraldo de México, firmó una segunda tarjeta con 73 golpes, producto de cuatro birdies (5 y 6, 11, 13), bogeys en el (3, 15 y 16), así como un doble bogey en el 17.

El Torneo de Clasificación se realiza en Mazatlán, Sinaloa Foto: Antonio Nava

En tanto, el estadounidense Declan Kenny logró un score de 65 golpes, libre de bogeys, para asegurarse el primer lugar en solitario.

“Fue un día muy bueno en el que traté de meter muchos putts. Me mantuve calmado, tratando de no hacer tiros malos y de quedar en sitios que me pusieran en problemas. Controlé mucho el vuelo de la pelota, lo cual es clave en la vuelta”, dijo Kenny, nacido en Dallas, Texas.

Tras 36 hoyos de juego, el jugador de 24 años se separa por dos golpes del mexicano Jorge Villar y el estadounidense Daniel Hudson. Villar brilló con la ronda más baja del día en Mazatlán; un 64, libres de bogeys. Por su parte, Hudson, quien juega su cuarto evento de esta clase en esta sede hizo lo propio con una segunda ronda 66.

Salvador Rocha se colocó en la sexta posición

En el cuarto lugar, con globales de 136 (-8), aparecen los estadounidenses Jake Hendrix (67) y Ollie Osborne (67) y el azteca Salvador Rocha Gómez (69). El séptimo lugar con 7-bajo par, está dividido entre el canadiense Kevin Gordon (69) y el estadounidense Winton Munch (70).

Esta semana hay al menos 40 tarjetas de PGA TOUR Latinoamérica en juego. El vencedor se quedará con exención completa para la temporada 2022-23, es decir, podrá jugar cada uno de los eventos del calendario. Los jugadores ubicados del 2 al 12 tendrán exención completa para la primera mitad de la temporada.

Aquellos que terminen entre el puesto 13 y 40 (más empates) obtendrán membresía condicional para la temporada.

Este es el tercero de cuatro Torneos de Clasificación que PGA TOUR. Latinoamérica celebrará durante todo noviembre. Además del estado de La Florida y Mazatlán, México, y el Tour estará en Luján, Argentina, antes del inicio de la temporada, el cual está programado para llevarse a cabo del 1 al 4 de diciembre con motivo del 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro.

