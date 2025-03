"No hay que especular ni entrar a la defensiva": Mauricio Sulaimán, sobre el gesto de Turki Alalshikh con Canelo Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldivar, habló en entrevista para Heraldo Radio sobre el gesto de Turki Alalshikh en la conferencia de prensa inaugural para el combate por el título de peso Supermedio entre Canelo Álvarez y William Scull.

Y es que el promotor saudí Alalshikh, junto a Dana White, está diseñando una liga que promete revolucionar el boxeo, y durante el cara a cara de Álvarez y Scull, negó con la cabeza al entrenador y mánager de Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, para que no subiera el cinturón del WBC al escenario.

Al respecto, Mauricio Sulaimán expresó "la verdad es que esa imagen es muy negativa, se ve horrible, pero se presta mucho a confusiones, quien sabe qué se dijo ahí, prefiero no entrar en detalle; yo me quedo con el tema de lo que uno hace, que es hacer el deporte lo mejor posible, lo más seguro a nivel mundial".

En entrevista para Heraldo Radio, Sulaimán destacó que el Consejo Mundial de Boxeo tiene 63 años de cambiarle la vida a muchos boxeadores, a sus familias, a muchos países "y no nos podemos preocupar de lo que hagan los otros. Hay mucha especulación sobre la creación de esta nueva empresa o de una liga, no dieron gran información ni gran detalle. Lo único que puedo decir es que el boxeo es un deporte maravilloso, que siempre ha existido y existirá. Si viene alguien nuevo como promotor o como liga, bienvenidos".

"No hay que especular, ni entrar a la defensiva, ni ponerse con la guardia arriba. Simplemente hay que seguir haciendo lo que hacemos. Tenemos muy buenos campeones en todo el mundo, una plataforma de 176 países y estamos más que contentos con lo que hacemos. A mí no me preocupa en absoluto", declaró el presidente.