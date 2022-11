Santiago Castilla alcanza primer sitio en el PGA Tour Latinoamérica

El golfista mexicano Santiago Castilla encabeza a un grupo de nueve jugadores que firmaron este martes tarjetas de 67 golpes (-5), y de momento compartieron el primer lugar del tablero de posiciones del Torneo de Clasificación, que PGA Tour Latinoamérica disputa esta semana en el Estrella del Mar Golf Condos and Beach Resort, en Mazatlán, Sinaloa.

Castilla, patrocinado por El Heraldo de México, salió en el primer grupo de la mañana por el tee del hoyo 1 y aunque se encontró con un bogey en el hoyo 3 pudo recuperarse con birdies al 7, 9, 10, 11, 12 y 15.

“Desde un inicio supe que tenía que ser paciente. Aunque me equivoqué en el (hoyo) 3, los birdies empezaron a caer. No forcé nada, todo salió muy natural. Hice dos muy buenos tiros en el 7, y aunque no logré el águila, eso me dio mucha confianza. Supe todo el tiempo que mi juego estaba ahí”, sostuvo Castilla, quien busca ser miembro del Tour por primera vez en su carrera como profesional.

En 2020 disputó el Shell Open y en 2018 el Bupa Match Play. En el primero falló el corte y en el segundo se fue en la primera etapa del torneo de eliminación directa.

Comparte lo más alto del tablero con Salvador Rocha

El jugador avecindado en Cancún, Quintana Roo, comparte lo más alto del tablero junto con su compatriota Salvador Rocha, además de los estadounidenses John Greco, Danny Ochoa, Wiston Munch, Roy Cootes y Declan Kenny, el canadiense Max Sekulic y el dominicano Willy Pumarol.

Esta semana hay al menos 40 tarjetas de PGA Tour Latinoamérica en juego. El ganador se quedará con exención completa para la temporada 2022-23, es decir, podrá jugar cada uno de los eventos del calendario.

Los jugadores ubicados del 2 al 12 tendrán exención completa para la primera mitad de la temporada. Aquellos que terminen entre el puesto 13 y 40 (más empates) obtendrán membresía condicional para la temporada.

Este es el tercero de cuatro Torneos de Clasificación que PGA TOUR Latinoamérica celebrará durante todo noviembre.

Además del estado de La Florida, EU, y Mazatlán, México, y el Tour estará en Luján, Argentina, antes del inicio de la temporada, el cual está programado para llevarse a cabo del 1 al 4 de diciembre con motivo del 116 VISA Open de Argentina presentado por Macro.

