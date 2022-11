Golfista Gaby López agradece año competitivo en la LPGA

La golfista profesional mexicana Gaby López, jugadora estrella en la LPGA Tour, se dio cita este miércoles durante la edición 16 del World Wide Technology Championship at Mayakoba, evento que cumple este año su edición 16 de pertenecer al serial de PGA Tour, en el campo El Camaleón, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Gaby, quien ocupa el lugar 42 del ranking mundial femenil y ganadora de tres victorias en el circuito femenil estadounidense, no pudo dar una clínica para clientes de una compañía bancaria, debido a la lluvia que se hizo presente en el complejo, debido a la presencia del Huracán “Lisa”, categoría uno, que se localiza a 120 kilómetros de Chetumal.

Sin embargo, la abanderada de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, analizó su temporada profesional, donde consiguió una victoria, durante el Dana Open presentado por Marathon, en Highland Meadows Golf Club, en Sylvania, Ohio, EU.

“Venía de un año muy complicado. He tenido una carrera con muchos obstáculos, físicamente que han atrasado los resultados que he querido, pero definitivamente el haber ganado hace dos meses cambió todo, nunca dejé de creer, de que este año podría ser muy bueno, al haber hecho cambios. Y hay veces en el golf que puedes tener una parte una muy bien y otra más abajo y es cuestión de nivelar todo, para que las cosas tuvieran conexión”, dijo Gaby López, a pregunta hecha por El Heraldo de México.

Venía de un año muy complicado. He tenido una carrera con muchos obstáculos Foto: Especial

Diferencias de género

Por otro lado, López, de 28 años, afirmó que no le pasa por la cabeza de competir en un torneo profesional varonil, como han hecho otras jugadoras como la sueca Annika Sorenstam, o la estadounidense Michelle Wie, debido a que las distancias son muy diferentes entre hombres y mujeres.

“No lo he tenido en el mapa. Sería una experiencia muy bonita. Estoy consciente que no tengo las habilidades de un hombre, eso es definitivo, si yo juego de sus marcas. Si las mujeres podemos jugar con nuestras marcas podemos dar un show muy grande. Hace dos años, Jessica Korda tiró 60 golpes en un campo de seis mil 700 yardas, si tu equivales eso a un porcentaje de los hombres, sería como el tirar 60 en un campo de ocho mil 100 yardas. Y ahí es donde vemos la diferencia y la comparación, porque no lo juegan, muy rara vez juegan 8 mil yardas y 60 golpes, y ahí es dónde podemos sacar el talento de la mujer, yo sigo luchando, y una vez levanto la mano para que México tengo un evento de la LPGA”, añadió.

SEGUIR LEYENDO:

Collin Morikawa, golfista estrella del PGA Tour participará en torneo profesional mexicano

Santiago Castilla acaba en el sitio 31 en torneo de la Gira de Golf Profesional

Santiago Castilla libra el corte en gira de Golf Profesional

dhfm