María Fassi reconoce alza de juego en la temporada de la LPGA Tour

Luego de la tercera posición que logró la golfista mexicana María Fassi el pasado domingo durante el torneo Kroger Queen City, evento oficial del LPGA Tour, reconoció sentir confianza en la parte final de la presente temporada 2022.

Con este resultado, la hidalguense de 24 años, prácticamente amarró su tarjeta para la siguiente campaña en el mejor circuito femenil de golf profesional en el mundo.

Fassi, quien tiene experiencia olímpica en Tokio 2022, regresó este jueves a la justa de la LPGA para participar en el torneo Amazingcre Portland Classic, que se disputa hasta el domingo en el campo Columbia Edgewater Country Club, Estados Unidos.

Fassi dijo que su rendimiento ha venido de menos a más, gracias a que encontró el balance de los bastones.

“Tengo a una de las empresas más sólidas en la industria de los bastones, con Taylor Made y un fitting adecuado, me han ayudado a tener menos rango de error, y sobre todo, sentirme más cómoda en el campo”, agregó.

Fassi es tres veces ganadora del Nacional de Aficionadas de México Foto: Especial

Empata la mexicana

La mexicana se colocó empatada en el casillero con 57, con 72 golpes. La líder es la japonesa Ayako Uehara, quien se colocó en lo más alto del tablero con 65 golpes (-7).

“El fitting ha sido una de las principales ayudas que he tenido esta temporada. Jugar con los bastones indicados es fundamental, no con lo que me gusten más, no con los de moda, sino con los que se ajustan más a mi juego”, comentó la mexicana María Fassi después de haber obtenido uno de sus mejores resultados como profesional dentro del LPGA Tour.

“Saqué mucho aprendizaje el pasado fin de semana, sobre todo por el lado mental. Tomé lo bueno y malo que me dio el campo. No me salí de la zona, ni cuando llegó el eagle y tampoco cuando llegaron los bogeys. Eso es algo que he buscado, estar enfocada siempre”, dijo Fassi.

El fitting no se limita a escoger los bastones que más le guste al golfista, un fitting bien hecho ayuda a ganar distancia, a reducir el margen de error en cada tiro y en aprovechar la tecnología al máximo; “he tenido una gran experiencia cuando hice mi fitting, los profesionales debemos de tener la posibilidad de hacerlo con los mejores, pero, esto es algo que los amateurs, sin importar su nivel, también pueden y deben hacer. Sé qué en México tenemos a uno de los mejores de América, Golffitt México es uno de los mejores qué hay y eso se debe aprovechar en todos los niveles”, dijo la jugadora más exitosa de la historia del programa de la Universidad de Arkansas.

“Es mucha tranquilidad saber que tengo tarjeta para la siguiente temporada, es algo positivo, pero sin duda, debo pensar en cosas más grandes, sé que junto con mi equipo de trabajo llegaremos al objetivo”, agregó la primera mexicana en tener equipo multidisciplinario a su lado.

Pero, no solo en fierros y maderas, también debes hacerlo en pelotas”, agregó la tres veces ganadora del Nacional de Aficionadas de México. “Para llegar a la TP5x de TaylorMade no fue sencillo, pasamos muchas horas en el fitting probando varias pelotas, tipos y dureza, después de eso llegamos a esta pelota que me ajusta y acomoda mejor a mi juego, velocidad de bastones y efectos”, dijo Fassi.

María trae en su bolsa el driver Stealth Plus; maderas Stealth; fierros P770; sands Milled Grind 3 y juega con pelotas TP5x, todo de TaylorMade.

“Falta un buen cierre de temporada, sé que no será sencillo, hay que mantenerse enfocada, pero el fin de semana pasado fue muy positivo y espero seguir por ese camino, tengo la confianza, sé que viene lo mejor”, concluyó Fassi.

DRV