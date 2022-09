Golfista Armando Favela participará en World Wide Technology Championship at Mayakoba

El tijuanense Armando Favela se coronó campeón del Mayakoba Match Play tras una feroz competencia y con un marcador de 3&2 en la final contra el poblano Isidro Benítez y consiguió un lugar para competir en la edición 16 del World Wide Technology Championship at Mayakoba que se llevará a cabo del 31 de octubre al 6 de noviembre en el Campo de Golf El Camaleón, en Mayakoba, Riviera Maya.

Arrancó el día con semifinales cardiacas, donde Favela se impuso después de 21 hoyos, sobre Raúl Pereda (Córdoba, Veracruz) con un impresionante birdie en el tercer hoyo de desempate. Por su lado Benítez derrotó a Andrés Bricston (Mérida, Yucatán) uno arriba con un par difícil en el hoyo 18 después de jugar la segunda vuelta en cinco bajo par.

La final arrancó a la 1:35 pm bajo un sol intenso y un campo de golf listo para desafiar a los finalistas ofreciendo condiciones de juego como las que vivirán los profesionales en el World Wide Technology Championship at Mayakoba en menos de dos meses.

Prueba mental y física

“Estoy muy contento, porque la final fue la mejor ronda que jugué”, dijo Favela. “Este verano he tenido altibajos y vi a mi coach este lunes pasado y trabajamos en varias cosas y poco a poco me estoy acercando a como normalmente juego, y ahora en la final se dio y jugué muy bien y terminé ganando. Mayakoba es un gran campo, este Match Play es una prueba mental y física, 36 hoyos en dos días y con el calor, pero muy contento de tener mi lugar en el World Wide Technology Championship at Mayakoba”.

Isidro Benítez derrotó a Andrés Bricston (Mérida, Yucatán) uno arriba con un par difícil en el hoyo 18 Foto: Especial

Esta será la cuarta vez que Favela, de 36 años, participa en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, después de haberlo hecho en 2012, 2018 (mejor mexicano T16) y 2020.

En la temporada 2022 del PGA TOUR Latinoamérica, Favela compitió en 10 torneos de PGA TOUR Latinoamérica, pasando el corte en siete ocasiones y anotando un top-10. Terminó rankeado en la posición No. 37 del Total Play Cup para continuar con su tarjeta dentro de este tour en 2023.

“Gracias a Mayakoba, RLH Properties, y World Wide Technology, porque sin ellos nada de esto existiría, gracias por invertir en el deporte y los felicito por hacer este tipo de eventos,” agregó.

alg

SIGUE LEYENDO

Chivas culmina su racha en empate contra Toluca

Golfista mexicana Gaby López se apodera del tercer título en la LPGA

Paradeporte: El futbol los impulsa a salir adelante con su discapacidad