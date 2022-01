¡Sufriendo! México vence 2-1 a Jamaica en las eliminatorias para Qatar 2022

Con una dosis de drama, la Selección Mexicana consiguió sus primeros tres puntos de la Fecha FIFA al vencer como visitante 1-2 a Jamaica en actividad del octagonal final de la eliminatoria de la Concacaf.

Henry Martín, al 81’, y Alexis Vega, al 83’, le dieron la vuelta al marcador en un encuentro que se le dificultó por muchos momentos al tricolor y que pese a las oportunidades, no supo resolver en el primer tiempo.

Ante las ausencias de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez por lesión, y de César Montes por Covid-19, el técnico Gerardo Martino puso a la ofensiva a Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Alexis Vega dentro del once titular.

Pero el duelo se complicó aún más, desde el minuto 5, cuando Jorge Sánchez tuvo que salir de cambio por molestias físicas y se tuvo que echar mano de Luis Chaka Rodríguez en la lateral derecha.

México dominó en el primer tiempo, tuvo mayor control y posesión de la pelota, y presionó desde la salida a su rival. Pero apenas tuvo dos oportunidades en ese lapso, con disparos de Alexis Vega, al 16’, y de Uriel Antuna, al 22’.

Al 23’, llegó la primera jugada polémica por un supuesto penalti no marcado a Funes Mori que el silbante no marcó. Lo que no ignoró fue una falta en el medio campo, al 45 +1’, sobre Andrés Guardado, luego de revisar en el VAR, que le costó la roja al defensa Damion Lowe y la inferioridad numérica a la escuadra local.

Aún así, el cuadro caribeño empezó con mucha fuerza la parte complementaria y se fue arriba en el marcador 1-0, con una pelota que tomaron cerca del área contraria y que Daniel Johnson puso en el ángulo.

Sin embargo, antes de que terminara el partido, Henry Martín y Alexis Vega le devolvieron la ventaja al Tri y el partido finalizó 1-2 en favor del cuadro azteca.

La Selección Mexicana llegó a 17 puntos y ahora enfrentará el próximo domingo 30 como local a Costa Rica, con la misión de seguir en zona de clasificación directa para el mundial de Qatar 2022.

