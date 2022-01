Dura poco el sueño; Brandon Moreno pierde su cinturón por decisión ante Deiveson Figueiredo

Brandon Moreno fue destronado de su campeonato por Deiveson Figueiredo en una pelea que se disputaba el cinturón mosca en el evento de UFC 270. La decisión fue unánime con tres tarjetas de una puntuación de 48-47.

Los primeros tres asaltos fueron bastante parejos, en donde los dos combatientes se mostraron mucho respeto, ambos fallaban golpes pero también conectaban, ganando ligeramente Figueiredo en el contragolpe.

El sudamericano no parecía desesperado, tenía intenciones de llevar la pelea al piso y someter a Moreno. Hubo lapsos donde alcanzaba a Brandon y lo golpeaba en el rostro. Durante el tercer episodio tremendo derechazo se llevó el mexicano y cayó a la lona, siendo salvado por la campana.

En el penúltimo round, las aguas se calmaron un poco más, los dos se mantuvieron a distancia y Deiveson Figueiredo seguía castigandoa Brandon con su jab y su recto.

El capítulo final tuvo unos diez últimos segundos cargados de emociones donde el mexicano y el brasileño le apostaron al nocaut, peleando en la zona corta y con mucho intercambio de golpes.

Los mexicanos se hicieron presentes en el Honda Center de Anaheim, California. Se alcanzaba a apreciar una que otra bandera mexicana en la arena y por supuesto, el gran apoyo hacia Brandon Moreno y a los peleadores latinos de la cartelera.

En el inmueble se escuchaban los cánticos de "Sí se puede", "México, México", "Vamos Brandon", totalmente volcado el lugar a favor del artemarcialista fronterizo, pero no fue suficiente para que Moreno se llevara el triunfo. El brasileño se llevó la rechifla del público.

"Creo que me faltó más fuerza, pero creo que gané y pues es lo que es, tengo que volver a ver la pelea. Me he caído muchas veces y me he vuelto levantar", dijo Moreno entrevista arriba del octágono.

El gimnasio Entram de la ciudad de Tijuana, presentó a 4 peleadores en el evento numerado UFC 270, incluyendo el monarca mexicano y a los que se sumaron, la argentina, Silvana Gómez, Genaro Valdez y el ecuatoriano, Michael Morales.

Silvana Gómez y el otro peleador azteca, Genaro Valdez, sufrieron una derrota por sumisión y nocaut técnico, respectivamente.

Morales salió con una contundente victoria por la vía corta y fue a festejar al vestidor donde se encontraba su compañero de gimnasio, Brandon Moreno.

De esta manera, Moreno se despide del sueño que estaba viviendo al ser el primer campeón mexicano de la marca del "gran octágono", la mejor empresa de Artes Marciales Mixtas en el mundo. El brasileño obtiene de vuelta su cinturón, siendo el contendiente más temido todavía de la división del peso mosca de la UFC.

