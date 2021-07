Brandon Moreno busca dejar un legado y ayudar a que el deporte crezca en México

Brandon Moreno, el primer campeón mexicano de la UFC, dijo que su objetivo es formar un legado y ayudar a que el deporte crezca en el país. Aseguró también que el cinturón que ganó el pasado 12 de junio fue una de las metas que se planteó desde hace mucho tiempo.

"No quería ser ese canijo que se queda en el camino, no quiero ser parte de la estadística que diga sí se puede y al final no se pudo", expresó en entrevista con Adela Micha, en Heraldo Televisión.

Tras contar sobre su llegada y posicionamiento en la UFC, reveló que conocer al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador fue "una experiencia, porque no es que conoces al presidente de tu país todos los días, pero obviamente yo fui a exponer mi deporte a que se diera cuenta que en el país somos buenos para los trancazos".

Señaló que en la reunión con AMLO, que duró aproximadamente 15 minutos y en la que también estuvieron presentes Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, el presidente de la Federación de Artes Marciales de México, expuso en qué consisten las artes marciales mixtas.

Moreno agregó que las artes marciales mixtas son relativamente nuevas en el mundo, pues surgieron en los noventa, y son todavía más nuevas para México, "pero se han hecho las cosas tan bien, que ya se puede decir que en el país hay un campeón que nació en Tijuana y que está dando resultados".

Los tabúes alrededor de este deporte

El joven de 27 años y originario de Tijuana, Baja California, dijo que hay tabúes alrededor del deporte, ya que para la gente es impactante poder llevar la pelea a ras de lona y todavía en el suelo golpear al oponente, porque estás acostumbrado al boxeo en donde se da el golpe y se acaba.

"Puedes usar codos, rodillas, piernas, y es algo que aprecio mucho del combate porque lo hace un deporte mucho más amplio, hay un reglamento, definitivamente, no puedes picar los ojos, no zonas blandas, hay ciertas posiciones en las que no se pueden utilizar ciertas cosas para pegar, por ejemplo no se puede patear la cara", explicó el ganador del cinturón de peso mosca.

Moreno, quien tiene tres victorias por nocaut, contó que su camino por este deporte comenzó a los 12 años, al conocer un gimnasio pequeño cerca de su casa, y si bien advierte que es un deporte en el que hay cierto grado de agresividad, también es una disciplina hermosa.