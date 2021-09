Gobierno de BC dice puras mentiras, no se han comunicado conmigo: Aremi Fuentes 

Decepcionada, desesperada y molesta, se encuentra la medallista olímpica Aremi Fuentes, por la falta de respuesta y comunicación por parte del Gobierno de Baja California y el Instituto Nacional del Deporte del Estado (INDE) referente al pago no efectuado de 50 mil pesos que se le prometió a ella y a Luis Álvarez por las medallas de bronce en Tokio 2020. Pero la deportista también comentó de acuerdo a palabras del director del INDE, David González Camacho, que el gobernador Jaime Bonilla, no quiere apoyar el deporte en el estado.

El Heraldo de México contactó a la halterista, que ya se encuentra en Mexicali, Baja California, después de su estancia en Ciudad de México. Fuentes confesó parte de su molestia con las autoridades gubernamentales, pero al mismo tiempo, está concentrada para su siguiente competencia, pues tiene un Campeonato Nacional de Primera Fuerza con el que cerraría el año. Aremi trata de separar su desempeño en su disciplina con la situación desagradable que está viviendo.

“Tengo este campeonato por delante con el que cerraría el año, esta medalla olímpica me ha cambiado para bien, hay más compromiso, siempre trato de hacer mi preparación con buena actitud y me considero una atleta que sabe separar estos problemas con mi entrenamiento, es una situación complicada que no le deseo a ningún atleta, sé que esto te puede afectar emocionalmente pero he adquirido madurez”, expresó Aremi.

Son muchas inconformidades de Aremi con las autoridades encargadas de regir el deporte en Baja California. El utilizar su imagen como atleta para fines políticos y no apoyar como se debe a los atletas, el incumplimiento de pago de un premio que se le prometió y algo que resalta demasiado, que a otros deportistas que ganaron una presea en Juegos Olímpicos como el caso de la arquera hermosillense Alejandra Valencia, se les haya apoyado con el triple de cantidad de dinero comparado a la de los bajacalifornianos, es decir, un aproximado de 150 mil o hasta unos 200 mil pesos.

“Es una falta de respeto que me hayan invitado a una simulación de cheque, creo que como medallista no me merezco eso, sí me hubieran avisado que no hay presupuesto o que hay cada trimestre, yo hubiera tomado otra decisión. La verdad que es molesto que diga tantas mentiras y más aún que yo platiqué con él, yo le dije que se me hace muy baja la cantidad por el esfuerzo que hicimos porque a otras atletas las premiaron de otra manera. Fue hasta el triple de cantidad de lo que se nos dio a nosotros, una cantidad muy superior”.

“Yo hablé con el director del INDE, él me recalcó muchísimo que el gobernador (Jaime Bonilla) es el que no quería apoyar el deporte, por eso es baja la cantidad y que él no podía hacer absolutamente nada, me comentó que sí yo quería hacer pública mi molestia que era mi decisión, por eso me extraña que se haya retractado ante los medios de comunicación”, sentenció Fuentes.

David González dijo en entrevista a W Radio que en el mes de octubre es cuando se van a depositar los 50 mil pesos de premio por la obtención de medalla, luego de no haber aclarado las fechas de pago durante la transmisión de la mañanera del gobernador. La atleta radicada en Mexicali, niega que le hayan comunicado algo respecto a eso.

¨La verdad no he tenido contacto con la institución, no tenía conocimiento de que en octubre se vaya a pagar. Mientras no tenga el estímulo económico en mis manos voy a seguir en la misma postura, más aún que no se han comunicado conmigo, es un hecho histórico para Baja California. Es triste, molesto y decepcionante”, lamentó.

Aremi ha sido de las cuatro medallistas olímpicas en halterofilia en la historia de México, junto a Soraya Jiménez (Oro en Sidney 2000), Damaris Aguirre (Bronce en Pekín 2008) y Luz Acosta (Bronce en Londres 2012). Por el momento está concentrada en el campeonato nacional que tiene enfrente y apunta a competir en la siguiente justa veraniega de París 2024.

