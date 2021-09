‘Canelo’ aprendió a imponerse con inteligencia y paciencia

Aprender a dosificar la adrenalina, el enojo y la furia, con paciencia e inteligencia ha sido uno de los más grandes para Saúl ‘Canelo’ Álvarez (56-1-2, 38KO’s), en el desarrollo de su carrera en el cuadrilátero.

El Campeón Mundial ha recibido constantes comentarios de sus retadores, desde las negociaciones, hasta en días previos a la función, también de púgiles que quisieran enfrentarlo ante las grandes bolsas económicas que podrían recibir, pero el jalisciense aprendió a ‘encender’ la llama de la ira en el momento y la dosis apropiada.

“Como dicen: ‘perro que ladra no muerde y yo no ladro mucho pero sí muerdo’”, comentó ‘Canelo’, este martes en conferencia de prensa virtual con el Consejo Mundial de Boxeo.

El más reciente comentario viene del invicto estadounidense Caleb Plant (21-0, 12 KO’s), quien asegura que lo vencerá este 6 de noviembre en el MGM de Las Vegas, Estados Unidos y si hubiese revancha, de nueva cuenta lo superaría.

El estadounidense (que entrena con el apoyo del ex Campeón Mundial Andre Ward) llega a exponer el título Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, el único cetro que le falta al Álvarez para completar ‘la última joya de la corona’ en la monarquía de esta división, pero ‘Canelo’ aguarda paciente, responde poco a ‘Sweet Hands’ y espera a que sus puños emitan su mensaje.

“No sé por qué dirá tantas cosas, pero se lo cobraré el 6 de noviembre. Me gusta soltar mis emociones con inteligencia, la experiencia me da esa paciencia y esa manera de hacer las cosas de estar con el sentimiento de querer ‘arrancar la cabeza’ pero a la vez hacerlo con mucha inteligencia. Y si quieren subir los dos (Plant y Ward) adelante, yo no tengo problema.

“En pocos meses hemos ganado muchos títulos, estamos a un paso de ser uno de los pocos en la historia en tener todos los títulos y lo demás no me preocupa en absoluto; al final estaremos él (Caleb) y yo en el cuadrilátero y quien se quiera subir, no tenemos problema”, expresó Álvarez Barragán, desde el gimnasio de entrenamiento de ‘Canelo Team’, en California, Estados Unidos.

Va ‘Canelo por la décima corona

Si bien el tapatío ha ganado nueve cetros mundiales en distintas divisiones (superwelter (CMB y AMB), mediano (CMB, AMB, FIB), supermediano (CMB, AMB y OMB) y semicompleto (OMB), este 6 de noviembre, ‘Canelo’ busca la décima corona, que será la más importante de su carrera, para convertirse en el primer púgil latinoamericano que unifique los cetros de los cuatro principales organismos boxísticos del mundo.

Saúl comenzó en diciembre de 2020 al superar a Callum Smith para quedarse con el de la AMB, luego cumplió con el pleito mandatario ante Avni Yildirim por el del CMB, después, ganó ante el británico Billie Joe Saunders para conquistar el de la OMB y solo le falta el de la FIB que tiene aún Plant.

“Es un orgullo tener a un mexicano y a un boxeador llevando la batuta en el mundo. Son 12 años como Campeón Mundial. Son muchos éxitos por los que ha trabajado ‘Saúl’ y sigue creando su legado, construyéndolo y cuando se retire se podrá posicionarse entre los lugares que le gusta a la gente en números y competencias”, consideró nMauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien agregó que Álvarez sería uno de los siete pugilistas en la historia que ha conquistado todos los cetros mundiales. “Se ha logrado en divisiones gallo, pluma, ligero, pero ver a un supermedio en esta situación será un gran espectáculo”, agregó Sulaimán Saldívar.