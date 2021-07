México consigue triunfo histórico en el volibol de playa | Tokio 2020

El equipo mexicano de volibol de playa integrado por José Luis Rubio y Josué Gaxiola, venció en un juegazo a la pareja de Letonia de Martins Plavins y Edgars Tocs por dos sets a cero y con ello consiguió su primera victoria en dupla varonil e unos Juegos Olímpicos.

Rubio y Gaxiola salieron inspirados y dieron un muy buen partido en la cancha olímpica de Tokio, en dos sets muy movidos derrotaron con marcador de 21-18 y 21-16 a la pareja mejor posicionada en su grupo y con ello alcanzó la segunda posición (momentánea) con cuatro puntos, luego de una victoria y dos derrotas.

La pareja mexicana entró a la cancha con la misión de derrotar a sus rivales, ya que de no hacerlo quedarían eliminados de la competición y parece que esa necesidad les dio fuerza para sobreponerse y derrotar a los letones.

Pero la victoria no sería nada sencilla, durante el primer set tuvieron que soportar los embates y remates de los jugadores letones Tocs y Plavins, fue complicado pero finalmente lograron mantenerse en la pelea y ocasionaron errores puntuales que los llevaron a cerrar el primer juego con marcador de 21-18.

Esperan resultado entre checos y rusos

En el segundo set los mexicanos no cedieron el control del partido y en un toma y daca afianzaron su juego a la defensiva, adueñándose de la red y frenando los embates letones, que pese a sus errores y al buen juego de los mexicanos no se dieron por vencidos, sin embargo, en el final del segundo set no pudieron con la templanza mexicana y los dejaron ir con cinco puntos seguidos para cerrar el marcador por 21 puntos a 16.

Con el triunfo, la pareja mexicana se coloca con marca de 1-2 y tendrán que esperar el resultado del partido entre los checos y los integrantes del Comité Olímpico Ruso para definir su futuro en Tokio 2020.