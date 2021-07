David Faitelson cuestiona medalla de bronce de Alejandra Orozco y Gaby Agúndez por burlarse de sus rivales

Para muchos, la medalla de bronce en clavados dentro de la plataforma de 10 metros obtenida por Alejandra Orozco y Gaby Agúndez fue un triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero para el polémico comentarista David Faitelson fue una llamada de atención para las atletas mexicanas, quienes, bajo su consideración, deberían esforzarse más y no estar a expensas de las fallas de las demás deportistas.

Y es que durante la quinta ronda, donde se definían las medallas, las japonesas Arai Matsuri e Itahashi Minami tuvieron una mala ejecución, lo que las retrasó y les abrió el camino de la medalla de bronce a las atletas mexicanas. Luego de que las cámaras grabaron la mala realización, enfocaron a Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, quienes sonrieron y se abrazaron, sabedoras de que la medalla de bronce estaba a instantes de ser de ellas. Ese gesto fue el que molestó a Faitelson.

Faitelson cree que las mexicanas hicieron mal

En Twitter, el narrador declaró que en el deporte "siempre deben prevalecer la honorabilidad y el respeto", por lo que se deben festejar los triunfos y no la desgracia de los rivales, "por lo demás, gran trabajo", concluyó. A lo que muchos de sus compañeros y los internautas le contestaron rápidamente debatir su idea.

Muchos consideran como desatinado su comentario. Foto: Especial.

Entre quienes le contestaron a Faitelson estuvo su colega Jorge Pietrasanta, quien le recordó a Faitelson que festejar es una "máxima" del deporte, por ejemplo, cuando se anotan goles o canastas. Sin embargo, David insistió en su argumento y sostuvo que entre los deportistas debe haber “ciertos códigos a respetar” y expuso que lejos de lo que se realiza en cada deporte, es un tema de educación.

Mientras que Pietrasanta no quiso continuar con la discusión, pero decenas de usuarios sí lo desaprobaron y aseguraron que la reacción de las atletas mexicanas fue normal y no tuvo nada de malo. Otros aseguraron que las mexicanas tuvieron un rendimiento excelente y que no se debería opacar su triunfo.

