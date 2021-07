Paola Espinosa aclara polémica sobre cuarto lugar de clavadistas mexicanas en Tokio 2020

Durante las primeras horas de este domingo 25 de julio, el nombre de Paola Espinosa se convirtió en tendencia en redes sociales debido a que la clavadista mexicana criticó fuertemente el actuar de sus compatriotas Carolina Mendoza y Dolores Hernández, quienes pese a su buena actuación se quedaron fuera del podio en trampolín sincronizado de tres metros en Tokio 2020.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3 metros sincronizados, medallistas mundiales y estar entre las ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, fue el mensaje que publicó Paola Espinosa a través de su perfil de Twitter.

Tras su publicación, Paola Espinosa recibió todo tipo de comentarios pues mientras algunos le mostraron su apoyo y solidaridad por haber quedado fuera dela justa olímpica otros la calificaron como “malvibrosa” pues consideran que más que criticar, era momento de apoyar.

Aclara polémica

Ante el gran revuelo que se generó en redes sociales por su postura ante el desempeñó de Carolina Mendoza y Dolores Hernández en Tokio 2020, Paola Espinosa decidió dar la cara y aclaró que sus comentarios no fueron vertidos directamente contra las clavadistas y aseguró que su crítica fue contra el proceso selectivo y contra quienes lo avalaron, sin embargo, este nuevo mensaje no dejó satisfechos a los internautas y siguió recibiendo una gran cantidad de críticas.

¿Por qué Paola Espinosa no fue a Tokio 2020?

De acuerdo con la información publicada por la Federación Mexicana de Natación, el representativo de esta categoría en la justa olímpica de Tokio 2020 fue seleccionada de acuerdo con los resultados de control técnico de clavados donde Paola Espinoza quedó fuera y no pudo asistir a su quinta justa olímpica pese a ser una de las atletas mexicanas más experimentadas en esta disciplina.

De momento, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no ha emitido su postura oficial ante estas críticas de Paola Espinosa, sin embargo, en junio de 2021, luego de que Paola Espinoza expresara su molestia por no haber sido seleccionada para ir a Tokio 2020, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara aseguró que todo era un “pataleo” de la clavadista pues los lineamientos y criterios fueron claros desde un principio, además, detalló que no podían asignarle una plaza directa como se hacía en el pasado.

Mendoza y Hernández no bajan la guardia

Tras haber culminado el cuarto lugar en en trampolín sincronizado de tres metros, Carolina Mendoza y Dolores Hernández se mostraron felices por haber quedado muy cerca de las medallas y aseguraron que esto apenas es el comienzo pues pusieron la mira en los próximos Juegos Olímpicos. “Al final no vienes pensando en un resultado, sino en hacer bien las cosas. Para mí esto es un logro y me voy contenta”, señaló Mendoza.