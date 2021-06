Jaime Lozano destacó el esfuerzo y dedicación de sus jugadores Sub 23

El director técnico de la Selección Mexicana Sub 23, Jaime Lozano, se mostró complacido por la victoria de 1-0 ante Rumania y adelantó que en esta gira por Marbella, España, utilizará a todos los convocados para darles una oportunidad de que ingresen a la lista final de los Juegos de Tokio 2020.

El estratega resaltó el funcionamiento y el accionar de sus dirigidos, ya que aseguró que su rival es uno de los más fuertes en el Viejo Continente, dentro de esa categoría, y que ellos ya esperaban las dificultades que se iban a encontrar, sobre todo los primeros minutos.

Lozano coincido con el técnico de la Selección mayor, Gerardo Martino, sobre de que las listas de ambos conjuntos para las competencias de este verano están definidas en un 80 por ciento, pero aseguró que han habido jugadores que le han sorprendido en las últimas semanas y que no estuvieron en el torneo preolímpico de Guadalajara.

Uno de ellos es Fernando Beltrán, al que aseguró que le gustó su desempeño de este sábado, y que analizará junto con el resto del grupo de jugadores. Sabe que en la lista definitiva de convocados habrá inconformes, pero que la hará pensando en lo mejor para el equipo.

Sobre el tema de los refuerzos mayores, Lozano aseguró que los definirá dependiendo de los partidos que se realizan en Marbella, y que las negociaciones sobre Edson Álvarez las lleva Gerardo Torrado, director general de selecciones, donde espera que el Ajax acceda a que el mediocampista pueda estar con ellos.

El técnico de la Sub 23 agradeció a todos sus jugadores dirigidos el esfuerzo que están haciendo por ganarse un lugar para la justa olímpica y afirmó que en todo momento ha intentado ser sincero y franco con cada uno de ellos, y que él no es nadie “para arruinarles la carrera” en caso de no ser elegidos.

Por: Óscar Zamora

dhfm