Enrique Cruz aprovechó y se acercó a la cima del Ranking Profesional de Golf

Enrique Cruz aprovechó la localía y se acercó al segundo lugar del Ranking Profesional de Golf, a un sólo punto del líder, el profesional Pablo Rincón, Cruz se ubicó en la quinta posición de la octava etapa del Ranking y con eso consiguió prácticamente su objetivo.

“Jugué muy sólido y me sentí bien, hubo algunos putts que no cayeron y eso me sacó del playoff, pero, me quedé a dos golpes y en general es un gran resultado”, dijo el profesional del Club San Gil, sede de esta etapa. El primer lugar fue para Luis Felipe Torres, del Club de Golf Santa Fe, quien se impuso en un hoyo extra a Cristian Romero, de Malinalco, ambos acabaron con ronda de 68 golpes, 4 bajo par de campo.

El día fue ideal para jugar golf, poco viento y clima de 26 grados Celsius, Green perfectos y fairway estrecho que premiaba los buenos tiros pero castigaba los errores, el rough alto y el pasto Kikuyo, lo que complicaba los segundos tiros. “Estuvo el día complicado, empecé lento y no cayeron putts importantes, así es esto. Lo bueno es que estoy a un solo punto de Pablo y a la mitad de la temporada todo puede pasar”, agregó el profesional de San Gil, quien ya ganó en esta temporada del RPG.

Fueron poco más de 40 profesionales los que integraron el field y se espera que los queretanos, comandados por Enrique Cruz, intenten arrebatar el mejor score posible al campo de San Gil y así sucedió, los queretanos tuvieron a cinco de sus jugadores en el top ten. “He estado practicando mucho y mi juego alrededor de green lo siento más sólido, el campo de San Gil es muy retador y es vital tener un buen approach, así que me siento en buen momento y subí lugares en el Ranking”, dijo Javier Valdéz, profesional del Campestre de Querétaro, quien se ubica en el tercer sitio del Ranking a sólo 10 puntos del líder.

“Estamos prácticamente a mitad de la temporada y cada etapa hay más nivel de los profesionales y también los amateurs se muestran más interesados en jugarla, lo que nos motiva a organizar un buen torneo y buscar sedes dignas de los profesionales. En esta ocasión fue San Gil, que es un campo espectacular, retador y ha sido sede de torneos amateurs de primer nivel, así que ahora toca el turno a los profesionales para demostrar nuestro nivel”, dijo Billy Carreto, uno de los principales responsables de la organización del RPG.

El RPG nació con la intención de apoyar e impulsar a los profesionales de club, los que no pueden salir a jugar torneos de manera recurrente, debido a sus compromisos y clases en sus clubes. Además el RPG busca generar a los profesionales un prestigio ante su club y sus alumnos que justifique y añada valor a su reputación como maestro.

Hay que destacar que este certamen es el octavo de cuando menos 18 que tendrá la temporada en Zona Centro y serán 10 más en el Valle de México. “Hace unos días nació el RPG Valle de México y así extendemos nuestro abanico de cobertura para profesionales, puedo comentar que entre los dos Rankings, en la última semana jugarán más de un centenar de profesionales de club, lo que nos llena de orgullo.”, dijo Carreto.

El profesional de La Loma, de San Luis Potosí, agradeció el apoyo que han dado los amateurs, profesionales, pero sobre todo a los clubes. “El RPG existe gracias a los clubes que nos abren las puertas, incluso hay algunos que nos ayudan con la bolsa en los torneos, lo que es parte fundamental del Ranking. Gracias a todos por el apoyo y esto sólo nos motiva a seguir al frente”, concluyó Billy.

