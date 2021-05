Ángel Morales gana primera etapa de ranking profesional de golf Valle de México

“Estoy muy contento por ser el primer ganador del Ranking Profesional de Golf (RPG) Valle de México, es una gran motivación para mí y estoy seguro que mis alumnos y los socios del club, estarán orgullosos de mi”, comentó Ángel Morales, profesional del Club La Purisima, quien se impuso en la primera etapa del RPG que inició temporada en el retador campo del Club de Golf San Carlos, ubicado en Metepec, Estado de México.

“Fue una ronda sólida, jugué muy bien, no me metí en errores graves y lo más importante es que aproveché las oportunidades que me dio el campo y afortunadamente se dieron las cosas. Este título me motiva y me compromete a seguir al frente”, comentó Morales, quien suma un título más a su carrera.

Ángel, quien tiene una amplia trayectoria, finalizó con una ronda de 68 golpes, 3 por debajo del par, apenas uno menos que Ángel Romero, del Club La Vista y Francisco García, de Los Encinos, ambos compartieron el segundo lugar, con dos bajo par de la cancha.

“El campo está en increíbles condiciones, agradecemos a San Carlos, por permitirnos jugar aquí y vivir esta emoción que nos dieron más de 40 jugadores que integraron el field”, comentó Billy Carreto, uno de los responsables del RPG.

“Iniciamos con el pie derecho este RPG Del Valle de México, tendremos al menos siete etapas más en la zona, ya tenemos confirmados los clubes. El Campestre de la Ciudad de México; Vallescondido y Bosque Real. Esto es una gran noticia y estamos muy satisfechos con seguir el impulso de los profesionales de la zona”, dijo Carreto.

Hay que recordar que el Ranking otorga puntos después de cada torneo y al final de la temporada tendremos un ganador del Ranking, esto es una motivación extra para los profesionales. “La idea es que todas las etapas que tendrá el RPG Valle de México se realicen en la misma zona, de esta forma, apoyamos a los profesionales que no se deben de desplazar mucho, hay que recordar que el torneo es de un solo día para que puedan regresar a sus clubes a cumplir sus compromisos en el club”, agregó Billy Carreto.

Uno de los principales objetivos del RPG es apoyar el crecimiento profesional de los profesionales e instructores de club para que a través de experiencias competitivas fortalezcan su enseñanza a los infantiles y juveniles de su club.

El siguiente compromiso del RPG será el 7 de Junio en el Club Vallescondido, campo ubicado en el Estado de México. Carreto, profesional de La Loma, de San Luis Potosí, agradeció el apoyo que han dado los amateurs, profesionales, pero sobre todo a los clubes.

“El RPG existe gracias a los clubes que nos abren las puertas, incluso hay algunos que nos ayudan con la bolsa en los torneos, lo que es parte fundamental del Ranking. Gracias a todos por el apoyo y esto solo nos motiva a seguir al frente”, concluyó Billy.

