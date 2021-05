Todo listo para el inicio del Ranking Profesional de Golf Valle de México

Todo está listo para que el Ranking Profesional de Golf (RPG,) extienda su abanico de beneficios y la beneficiada es la zona del Valle de México, que abarca los estados de Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Desde el próximo lunes 24 de mayo inicia su actividad el RPG Valle de México, el Club de Golf San Carlos, ubicado en Toluca, Estado de México, será la sede que reunirá poco más de 60 profesionales de club que buscarán el primer lugar.

“Estamos muy contentos, pero sobre todo motivados a continuar con el apoyo al golf y a los profesionales del club. Hemos tenido un gran apoyo de clubes de la zona y eso nos motivó a crear el RPG Valle de México, estamos convencidos que es un paso sólido y estamos por el camino correcto”, dijo Billy Carreto, uno de los principales responsables de la organización.

El Club de Golf San Carlos se vestirá de gala y recibirá a más de 60 profesionales entre los que destacan el profesional local, Marco Pilar, quien ha tomado parte del RPG que inició en Zona Centro. “La idea de apoyar a los profesionales del club es muy buena. Nosotros no podemos salir a jugar torneos de gira, no podemos ausentarnos en el Club por una semana y mucho menos hacerlo dos o tres semanas en un mes. Así que el RPG vino a cubrir un hueco que tenía el golf profesional, es una gran idea y seguramente será exitosa”, dijo Pilar.

“El Ranking Profesional de Golf no es una gira ni es un tour, es un serial de torneos de un día para todos los profesionales e instructores de club, lo que buscamos es proyección para ellos y vamos por buen camino, la respuesta ha sido increíble, con el nacimiento de Valle de México, que tendrá entre 8 y 12 etapas, abarcamos más territorio y por ende a más profesionales”, dijo Billy Carreto, profesional del Club La Loma, de San Luis Potosí.

No se puede perder de vista que uno de los objetivos del RPG es poder generar a los profesionales un prestigio ante su club y sus alumnos que justifique y añada valor a su reputación como maestro. “La verdad me emociona jugar en mi club, con mis alumnos, que me vengan a apoyar y obvio a exigir – bromeó Pilar – es parte de la esencia del Ranking Profesional de Golf, jugar, divertirnos y demostrarle a nuestro club y a nuestros alumnos que somos buenos”, concluyó Marco.

Al igual que el RPG Zona Centro, se entregarán puntos al finalizar cada etapa y al final de la temporada se le reconocerá al campeón del Ranking, por la zona en que se juega, se verán beneficiados los profesionales del Valle de México, pero los torneos no están limitados a los profesionales de la región, por lo que se espera presencia de Zona Centro, Zona de Occidente e incluso de la Zona Sur.

“Poco a poco vamos creciendo y lo estamos haciendo con mucho cuidado, siempre apoyando a los profesionales del club, por tal motivo, se suspendieron las invitaciones especiales que teníamos, ahora solo pueden jugar los pros de club debidamente certificados. Vamos bien y falta lo mejor, hay que seguir trabajando”, concluyó Carreto.

dhfm