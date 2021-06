Santiago Solari tiene la cabeza en Europa ¿Se va del América en este verano?

Santiago Solari llegó al América entre muchas dudas sobre su forma de jugar, pero después de seis meses en el banquillo azulcrema, el DT argentino demostró su gran capacidad y un estilo de juego bien definido, combinación que lo llevó a ser uno de los mejores del Clausura 2021. Ahora con la pretemporada empezada, el entrenador dejó claro que su intención es regresar a Europa.

En una entrevista para La Gazzetta Dello Sport, Santiago habló sobre su futuro en América, pero lo más importante es su visión más allá de los próximos años, dónde le gustaría entrenar. Otro de los puntos que se tocaron fue sobre el Real Madrid y el regreso de Ancelotti al banquillo blanco.

Solari sabe de la importancia del América en México, además de haber tenido una gran temporada, pero al mismo tiempo sabe que sus planes y su cabeza para seguir creciendo como entrenador se encuentran en Europa, siendo Italia el lugar donde más le gustaría dirigir, esto después de haber pasado un tiempo en el Inter, club que logró salir campeón en esta temporada.

A pesar de sus ganas de volver al viejo continente, el argentino sabe que tiene dos años de contrato, es decir, piensa terminar sus deberes con el América antes de volver a su casa, es decir España o Italia.

"Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa, El Madrid es mi casa, y pasé 3 años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes (...) El crecimiento debe continuar en Europa. Yo personalmente sueño con Italia: un país único por la cultura, el entrenamiento y el fútbol. Aprendí a apreciar la peculiaridad del fútbol italiano y me gustaría vivirlo en el banquillo. Es un proceso de crecimiento que considero fundamental", expresó el DT del Ame.

El regreso de Ancelotti

Después de la salida de Zidane del cuadro blanco, Carlo decidió regresar al Real Madrid para colocarlos una vez más en los primeros lugares de todas las competencias, por lo que Solari, un referente de la institución considera una buena apuesta por parte de Florentino Pérez y la directiva, ya que se tiene que recordar que fue el encargado de terminar una sequía de 12 años en Champions.

"Carlo Ancelotti está en el corazón de toda la afición madrileña, es parte de nuestra historia. Con él llegó la codiciada Décima tras 12 años de espera, un triunfo que marcó el inicio de un ciclo ganador de cuatro copas en cinco años, la segunda gran etapa histórica tras cinco Champions consecutivas en los 50. Su regreso no me sorprendió, al contrario: como madridista me pareció una elección muy natural y lógica", sentenció.

dza