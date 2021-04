Abraham Ancer asciende al puesto 21 en edición 85 del The Masters

El golfista mexicano Abraham Ancer subió este viernes del sitio 52 al 21, con un segundo score de 69, para un global de 144 (E), durante la edición 85 del torneo The Masters en el Augusta National Golf Club, en Georgia, Estados Unidos.

Ancer arrancó en dicha posición, luego de que fuera penalizado por apoyar accidentalmente en un búnker cercano al green en la ronda del jueves, para terminar con una tarjeta con 75 (+3). Sin embargo, el radicado en Reynosa, Tamaulipas, durante su niñez firmó una tarjeta con un número en rojo para escalar posiciones y lograr el corte clasificatorio, que fue de 147 (+3).

Abraham, actual jugador 31 del mundo, dijo que las condiciones del campo fueron más fáciles que en la víspera y espera tener un gran rendimiento durante el fin de semana.

“El campo se jugó un poquito más fácil que ayer, que fue un campo más complicado y tenía que regresar y pelear bastante duro para pasar el corte y no nada más eso sino ponerme en un lugar en el que pueda atacar el fin de semana y tener la oportunidad de estar lo más arriba posible el domingo”, dijo Ancer, quien marcó cinco birdies en los hoyos 2, 3, 8, 10 y 13; además de un par de bogeys en el 4 y 7.

Mientras que el también golfista de nuestro país Carlos Ortiz no hizo el corte, con un segundo score de 71, para un global de 153, +9.

Esta es la primera vez en la historia que dos golfistas profesionales de nuestro país participan en el field de este torneo, el más exclusivo del mundo.

El líder, por segunda ronda consecutiva, fue el inglés Justin Rose, con 137 (-7). Mientras que el actual número uno del mundo y campeón defensor, el estadounidense Dustin Johnson, tampoco hizo el corte y quedó eliminado del torneo, con un segundo score de 75, para un global de 149 (+5).

La edición 85 del torneo The Masters, primer Major de los cuatro del Grand Slam, no tiene la presencia del ex número uno del mundo, Tiger Woods (EU), quien se recupera de un accidente de auto que tuvo en febrero pasado.

Por: Héctor Juárez

dhfm