Abraham Ancer tiene todo a favor para avanzar a la fase de octavos en Match Play

El mexicano Abraham Ancer consiguió su segunda victoria consecutiva en lo que va del WGC-Dell Technologies Match Play y está en una posición muy favorable para clasificar a los octavos de final.

Ancer superó por score de 2&1 al estadounidense Kevin Streelman y este viernes enfrentará al noruego Viktor Hovland, que ya se encuentra eliminado. Al mexicano le alcanza con empatar para pasar de ronda.

“Fue otro día sólido de golf, salvo el primer hoyo. Creo que una vez más pegué muy bien desde el tee y no me metí en problemas, además jugué mejor el putt y metí los que necesitaba en el momento adecuado”, dijo el jugador de 30 años que anotó cuatro birdies en esta jornada.

Ancer se siente cómodo en este campo, sobre todo, luego de sentirse confiado con sus tiros desde el tee. “Una vez que uno se pone arriba en el partido es clave pegar bien las salidas y así se puede atacar mejor las banderas. Hoy con los greens más blandos se podía ser más agresivo y eso hace que el campo sea muy entretenido”.

Para Ancer esta es su segunda participación en el WGC Dell Technologies Match Play y la octava vez que participa en los WGC. “Me siento muy cómodo en estos eventos ya que me siento parte de ellos y no estoy pendiente de lo que hagan los demás. Sé que mi juego es suficientemente bueno para estar aquí”, señaló confiado Ancer, quien en la edición del 2019 ganó dos partidos, pero no pudo pasar a octavos de final.

Por su parte, Joaquín Niemann volvió a desaprovechar una ventaja a favor en los últimos hoyos y terminó empatando con Bubba Watson, luego de ir 3 arriba al tee del 14. El chileno empató ambos partidos y necesita ganarle a Patrick Reed en el último partido del grupo 7 y que Watson no gane para clasificar directamente.

En el grupo 10, Carlos Ortiz tuvo un duelo muy parejo con Patrick Cantlay en el que finalmente cayó en el hoyo 18 y ahora el mexicano necesita ganar su último enfrentamiento ante Brian Harman y esperar que Cantlay pierda ante un eliminado Hideki Matsuyama.

dhfm