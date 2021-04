Abraham Ancer tiene discreto arranque nacional en 85 del The Masters

El golfista mexicano Abraham Ancer fue penalizado con dos golpes por apoyar su bastón en búnker en el hoyo 15 y terminó hasta el casillero 52, con 75 (+3), tras la ronda uno de la edición 85 del The Masters, en el campo del Augusta National Golf Club, en Augusta, Georgia, EU.

De hecho su score original fue de 73 (+1), pero ese castigo de bogey en el 15, terminó siendo un triple bogey, el cual le fue notificado horas después de haber concluido su participación. El tamaulipeco recorrió el campo con tres birdies en los hoyos 2, 3 y 16, así como bogeys 6, 11 y 18.

“Me acaban de informar que me asignaron dos golpes de castigo por accidentalmente tocar la arena en mi backswing en el hoyo 15. Aunque (me siento) bastante dolido por la noticia, toca pelear duro mañana”, posteó Ancer en su cuenta de Instagram, con un video del momento de la penalización.

Además de Ancer participa por primera vez en este torneo el tapatío Carlos Ortiz, quien tuvo una muy discreta actuación al situarse en el casillero 86, la penúltima posición, con un score de 82 (+10).

Ortiz, ganador de un torneo del PGA Tour en noviembre pasado durante el Vivint Houston Open, que rompió más 42 años sin victorias mexicanas en el considerado mejor circuito del mundo, recorrió este jueves el campo del Augusta National con dos birdies (9 y 12), tres bogeys (4, 7 y 16), tres doble bogeys (5, 15 y 18), así como un triple bogey (11).

Esta es la primera vez en la historia que dos golfistas profesionales de nuestro país participan en el field de este torneo, el más exclusivo del mundo.

El líder del torneo es el inglés Justin Rose, con 65 (-7). Mientras que el actual número uno del mundo y campeón defensor, el estadounidense Dustin Johnson, igualó en el casillero 30, con un primer score de 74 (+2).

La edición 85 del torneo The Masters, primer Major de los cuatro del Grand Slam, no tiene la presencia del ex número uno del mundo, Tiger Woods (EU), quien se recupera de un accidente de auto que tuvo en febrero pasado.

Por: Héctor Juárez

dhfm