Los tenis de Baby Yoda te robaran el corazón y pondrán el mundo a tus pies

Puede que hayas visto o no la serie de The Mandalorian, pero hay algo de lo que estamos seguros: sabes quién es el adorable Baby Yoda y sabemos que te enamoraste de este pequeño personaje verde. Y no es necesario espiarte o ponerte un chip que registre todas tus búsquedas en internet, sino porque la mercancía de Baby Yoda ha estado en la lista de los productos más vendidos con peluches, cuadros e incluso un adorno para el árbol de Navidad de Baby Yoda.

Hemos adquirido de todo, incluso sin saber que el verdadero nombre es Grogul.

Pues bien, ahora podrás mostrar el amor por Baby Yoda poniendo a la criatura verde en tus pies. Un par de tenis unisex fueron lanzados por la firma Fun.com. generando sensación entre todos los amantes de Star Wars.

¿Cómo son?

La descripción oficial dice: “¡Estos zapatos 'The Child' con licencia oficial de Star Wars: The Mandalorian pueden ser el hallazgo que estabas buscando! Son zapatos unisex de tu serie de televisión favorita de Disney y Star Wars y cuentan con una combinación de colores verde y negro con acentos de blanco y rosa para dar vida al enigmático ' Grogu '. Ponte los cordones al estilo de Star Wars gracias a la sensación de comodidad que te mantendrá sintiendo la Fuerza (de la comodidad).

¿Cuál es su precio?

Por 800 pesos puedes hacerte de estos tenis, un precio que cuando eres un mandaloriano no podrás dejar pasar. Por otra parte, ¡hay toda una galaxia llena de sorpresas! Quizás te encuentres con un viejo amigo cazando en la misma cantera. Tal vez desveles un misterio que incluso sorprendería a esos viejos Jedi. ¡Pero ningún Mando esperaría encontrar algo tan lindo y tierno que derretiría un corazón.

Estos nuevos zapatos mandalorianos unisex The Child no solo tienen licencia oficial, sino que también son exclusivos. El fabricante de estos zapatos es Fun.com, que tiene varios productos más de The Child para que la gente disfrute. Como llaveros, figuras de acción, tazas de café, camisetas, mochilas y mucho más. Esta mercancía también incluye piezas que representan a Baby Yoda junto a su figura paterna adoptiva, Din Djarin, o solo él mismo.