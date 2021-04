MLB: Jugador multimillonario lleva comida al estadio, como si fuera un “godinez” más

No lo neguemos, quién de nosotros alguna vez o mejor dicho casi siempre, no ha llevado comida al trabajo para ahorrarnos dinero en restaurantes o simplemente porque no hay nada que pueda asemejarse al sazón de nuestro hogar. Sea la razón que sea, lo cierto es que casi todos sabemos lo que es llegar con un toper entre las manos o una lonchera, una situación que es común en oficinas, talleres u obras, sin embargo jamás imaginamos que deportistas o atletas profesionales con contratos millonarios hagan lo mismo que nosotros.

Si bien en Grandes Ligas los peloteros deben llegar con varias horas de anticipación, prácticamente para pasar una jornada de entre ocho y 10 horas, los equipos tienen por obligación proporcionarle los alimentos a fin de que todo el tiempo que lo deseen, puedan acudir a un comedor o comer en el clubhouse.

Al medio día de este domingo, el jardinero estelar de los Dodgers, Mookie Betts fue fotografiando llegando a Dodger Stadium con un recipiente entre sus manos en el cual llevaba algo de comida como si se tratara uno de nosotros. La diferencia es que Betts posee un contrato multimillonario con el cual si quisiera, podría pedir todo el catálogo de Ubber Eats.

¿Cuánto gana Mookie?

El año pasado, Betts y los Dodgers acordaron una extensión de contrato por 12 temporadas y 365 millones para mantener al exganador del MVP de la Liga Americana en el equipo y evitar que llegara a la agencia libre. Combinado con el actual contrato de una temporada por $27 millones, el total de Betts alcanzará los 13 años y los 392 millones. Este acuerdo supera el récord anterior en una extensión, establecido cuando los Angels le dieron a Mike Trout 360 millones, e incluye un bono por firmar de 65 millones.

¿Cómo va la temporada del jardinero de los Dodgers?

Mookie Betts regresó la alineación de los Dodgers para su primer partido de la serie contra los Padres el jueves por la noche en el Dodger Stadium, luego de perderse un juego por ser golpeado por un lanzamiento.

Betts fue golpeado en la parte interna de su antebrazo derecho por una bola rápida de 94.5 mph en la novena entrada el lunes por la noche, y se quedó fuera de la final del martes en Seattle y recibió tratamiento. Los Dodgers estaban libres el miércoles. Las radiografías de su antebrazo fueron negativas .

