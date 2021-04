Andrés Lillini confía en que Pumas llegará a la fase final del Guard1anes 2021

El técnico de Pumas, Andrés Lillini, calificó como bueno el juego realizado por su equipo ante Puebla a pesar del empate sin goles y manifestó su confianza de estar en la fase final:

“Tenemos los números a favor para el partido contra el América, lo vamos a lograr, estamos haciendo cada vez las cosas mejor. Cada vez se acortan los tiempos y la exigencia es mayor. A partir de mañana empezaremos a pensar en el otro partido, hay fe de que vamos a avanzar”.

El estratega no cree que se necesite algo especial para el partido ante las Águilas de la próxima semana: “Sí lo sé, tenemos que ganar. Independientemente del rival, son tres puntos y requerimos de ellos. Hay encuentros que siempre son especiales, el jugador sabe lo que va a afrontar, y la victoria es una obligación. Insisto, nos vamos a meter”.

Lillini dijo que la clave para el duelo frente al cuadro de Coapa es tener calma:

“No debemos caer en la desesperación, prepararnos bien, tener una buena lectura del rival. El partido perfecto es difícil, hoy hicimos uno muy bueno, tuvimos oportunidades, pero el gol define todo. Nos jugamos y hay que devolverle a la gente de Pumas, que siempre está con nosotros”.

Por su parte, Nicolás Larcamón, entrenador de Puebla, aseguró que lo más importante para su club es haber rescatado el punto en un partido complicado:

“Estamos con mucha confianza, mantuvimos el buen nivel de las semanas anteriores, pero sabemos que tenemos cosas por mejorar. Debemos seguir con humildad y la concentración”.

No quiso opinar sobre la jugada de la mano dentro del área del defensor universitario, Alan Mozo: “No he visto la jugada, apenas la voy a checar. Yo confío en el trabajo de los árbitros, el VAR para eso está. Y si consideraron que no fue mano, fue por algo. Ya la analizaremos”.

Por: Óscar Zamora

