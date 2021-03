Paul Espinosa gana la cuarta etapa del Ranking Profesional de Golf

El golfista profesional mexicano Paul Espinosa, de El Campanario de Querétaro, se proclamó campeón de la cuarta etapa del Ranking Profesional de Golf (RPG), tras vencer en un hoyo de desempate a Enrique Cruz, de San Gil, en el evento que se desarrolló en el Club Malaquín, de San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Fue una ronda sólida, jugué muy bien, no me metí en errores graves; aproveché las oportunidades que me dio el campo y se dieron las cosas. Este título me motiva y me compromete a seguir al frente”, comentó Espinosa.

Paul finalizó con ronda de 71 golpes, uno por debajo de par, misma tarjeta Cruz. Por lo que tuvieron que ir al desempate para decidir al ganador de esta cuarta etapa del RPG.

“El campo está en increíbles condiciones, agradecemos al Malanquín, por permitirnos jugar aquí y vivir esta emoción que nos dieron más de 60 jugadores que integraron el field”, comentó Billy Carreto, uno de los responsables del RPG.

“No había tenido la oportunidad de jugar el RPG por compromisos de trabajo, pero, es una gran experiencia y sin duda este Ranking ayudará a que los profesionales tengamos la oportunidad de seguir jugando de manera competitiva”, dijo Espinosa.

En el segundo lugar se ubicó Enrique Cruz, de San Gil. En el tercer sitio se ubicó Marco Pilar, del Club San Carlos.

El ranking, después de cuatro etapas, lo domina Alhí Hernández, de El Campanario, con 109 puntos, en segundo sitio se ubica Javier Valdés, de El Campestre de Querétaro, con 91 unidades, el tercer sitio es de Diego Córdoba, del Campestre de León, con 83 puntos.

“La idea es que las 18 etapas que tendrá el RPG se realicen en la misma zona, de esta forma, apoyamos a los profesionales que no se deben de desplazar mucho, hay que recordar que el torneo es de un sólo día para que puedan regresar a sus clubes a cumplir sus compromisos”, agregó Carreto.

Uno de los principales objetivos del RPG es apoyar el crecimiento profesional de los profesionales e instructores de club para que a través de experiencias competitivas fortalezcan su enseñanza a los infantiles y juveniles de su club.

El siguiente compromiso del RPG será el 5 de abril en El Molino, campo ubicado en León, Guanajuato. El profesional de La Loma, agradeció el apoyo que han dado los amateurs, profesionales, pero, sobre todo, a los clubes.

