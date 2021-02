Buscan salvaguardar al de porte de la CORRUPCIÓN

El Sistema Nacional Anticorrupción de México en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la FIFA y el Comité Olímpico Internacional iniciaron este martes una serie de pláticas sobre las formas de salvaguardar el deporte de la corrupción.

El objetivo de este taller, que durará dos días, es buscar soluciones y aplicar medidas contra las acciones que dañen al deporte como el amaño de los partidos, las apuestas, el lavado de dinero y delitos contra las mujeres.

Como parte del presídium estuvo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien aseguró, están dispuestos a cooperar para erradicar los problemas de corrupción, tanto en el balompié como en los demás deportes que se realizan en nuestro país:

“Debemos promover la justicia dentro y fuera del terreno de juego. En la FMF asumimos con gran responsabilidad los reflectores de nuestro deporte y por ello refrendamos nuestro compromiso en la lucha para la prevención de la corrupción, así como impulsar el futbol como herramienta de valores positivos a la juventud, apoyar el empoderamiento de la mujer y luchar contra el delito y la no utilización de substancias prohibidas”.

En las mesas de debate se insistió en el punto de que para que este proyecto se lleve a cabo de manera efectiva, se necesita la participación conjunta, no solo de las federaciones deportivas, sino de los distintos gobiernos federales, que aporten y compartan información.

Entre los participantes estuvo el abogado deportivo, Ricardo De Buen, quien espera que por fin el tema quede legislado en México, sobre todo en la cuestión de las apuestas:

“Creo que es tiempo de que se haga algo, ya que no hay antecedentes sólidos. En 2015 y 2018 hubo pláticas al respecto, pero no se llegó a nada, ni a nadie le interesó. Según la empresa Sports Radar, en la temporada 2017/2018, las apuestas en promedio por partido en el futbol mexicano fueron de 12 millones, 700 mil euros en 345 casas, principalmente de Asia. No digo que haya existido algún amaño, pero hay que estar atentos”.

Los representantes de la UNODC aseguraron que buscarán que este tema sea parte de la agenda de las Naciones Unidas para el 2030.

Por Óscar Zamora