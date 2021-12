La pasión y el sufrimiento del Atlas

Son contados los fieles fans que vieron campeón al Atlas en 1951 y que sueñan con una segunda gloria.

Sólo 3.2 por ciento de los jalisciences (que tenían más de cinco años en 1951), los pudo ver coronarse. Entre ellos, Francisco Mercado García, quien tiene 84 años. Este fin de semana aplaudía eufórico frente al televisor, no podía creer lo que veían sus ojos: los Zorros dejaban atrás a Pumas, para ir a la final.

“¡Yo de corazón soy márgaro! Ya no sé qué hacer. ¡Estoy sufriendo! Le estoy pidiendo a Dios que no nos pase lo mismo que con el Toluca, aquí quedaron 3-3 y allá 3-3, pero nos amolaron en penaltis. ¡Yo puedo hasta dar la vida por mi equipo!”, comentó Francisco a El Heraldo de México.

Él recuerda que rondaba los seis años cuando su padre lo llevaba a verlo disputar partidos llaneros, y así se apasionó por el deporte. Llegó a jugar como portero en el Atlas infantil.

“Me gustaba porque se partían la madre, no importa si perdían. Aunque los golearan, salíamos encantados con su accionar. Recuerdo al Gallo Jáuregui, se peleaba con el Tubo Gómez, de las Chivas; en los clásicos era invariable. Tanto me gustó que jugué en ese club como arquero en el equipo de niños. Dudo que haya alguien que ame más al equipo que yo”, dijo.

Francisco, en su juventud, fue DT amateur. Todo inició cuando un amigo le pidió que formara un equipo e invitara a su hijo que había caído en las drogas.

“Ya se imaginarán las fachas, me llegaron greñudos, con tatuajes y aretitos. Me saludaron: ‘Quiúbole, mano!’. Yo les leí la cartilla, vamos a jugar y a seguir reglas. Al principio nos goleaban 5-0, pero les enseñé a no dejarse vencer y trabajar. Cuando por primera vez empatamos fue un jolgorio. Al final, se convirtieron en goleadores”, recordó.