El Atlas fue mejor

Sí, el Atlas jugó mejor que Pumas en los dos partidos de semifinales del actual torneo de la Liga MX. También tuvo un desempeño muy superior en todo el campeonato, mientras los Zorros fueron segundos en la tabla general, los universitarios apenas entraron a la mediocre zona del

repechaje.

Atlas está en la final y Pumas se quedó a la orilla. Los rojinegros ganaron en el Olímpico Universitario, los auriazules en el Jalisco; la evidente superioridad en puntos le dio la ventaja a los Zorros.

En el partido llamado de vuelta, no marcaron un penal muy claro a favor de Pumas. Un incuestionable codazo le fracturó la nariz a Juan Dinenno. Mientras la sangre salía escandalosamente de los tabiques del atacante argentino, el árbitro fingía revisar la jugada para a final de cuentas no señalar lo que era evidente.

¿Atlas tuvo mejor temporada que Pumas? Sin duda.

¿En los dos partidos Atlas jugó mejor que Pumas? Sí.

¿A Pumas le dejaron de marcar un indudable penal? Por supuesto.

¿Pumas hubiera anotado el penal para avanzar a la final? No lo sabemos.

¿Existe línea en el futbol mexicano para ayudar al Atlas? Imposible comprobarlo.

Una pena que después de tanto esfuerzo Atlas regrese a una final acompañado de una decisión arbitral equivocada, absurdamente “respaldada” con el uso de la tecnología del video, con el llamado VAR. No hay manera de entender que viendo la jugada en un monitor, con cámara lenta y repeticiones indefinidas se haya negado el penal. Imposible no sospechar de un acto desleal.

No tiene nada, eso sí, nada que ver el tema del penal no sancionado con otras cosas. Que Atlas haya sido mejor, que Pumas se haya metido de “rebote” a la liguilla, etc., no está relacionado, de ninguna manera con que el árbitro ni haya sancionado la pena máxima.

El futbol es un juego sencillo, en términos generales lo es. Practicarlo y dirigirlo a niveles profesionales es lo complicado que tiene. Los verdaderos expertos son precisamente los que trabajan directamente en este deporte, los demás, los que analizan, alientan, señalan, y cuestionan desde sillas y sillones alejados del césped no lo son.

Parte del encanto, de la popularidad del futbol, es la sencillez de sus reglas. Son reglas bien establecidas, que poco, pero han evolucionado, pero fáciles de entender y de aprender. El problema es que muchos, en medios tradicionales y en redes sociales, en afán de llamar la atención venden el reglamento futbolero como si fuera complicada física nuclear o algo parecido.

No, no es así.

Fue penal. No me parece que con esa errática señalización se pueda afirmar que el Atlas está en la final de manera injusta. Los rojinegros juegan muy bien, y han hecho las cosas de manera destacable.

¿Por qué no se señaló ese penal? ¿Malicia, incompetencia, instrucción? Creo que nunca lo sabremos.

Felicidades Atlas, y a otra cosa.

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA