Jared du Toit toma ventaja de torneo mexicano en Mazatlán del PGA Tour Latinoamérica

Hace 20 meses, la última vez que se jugó el Torneo de Clasificación del PGA TOUR Latinoamérica en México, Jared du Toit se quedó con los máximos honores. De vuelta en Estrella del Mar Golf & Beach Resort, buscando recuperar su tarjeta del Tour, el canadiense está de nuevo en control. Esta mañana hizo un 63 (-8), sin bogeys, en la primera ronda para comenzar a la cabeza del tablero de líderes. Su ventaja es de dos golpes sobre el mexicano Emilio González, el estadounidense Jacob Loya y el sueco Tim Widing.

“He jugado demasiadas veces aquí. Honestamente, más de lo que me gustaría admitir”, dijo du Toit, tras jugar su 19º ronda oficial en este campo. “Siempre me he sentido bien aquí y el campo se me da bien a mi vista. No crecí jugando greens como estos, pero parece que siempre juego el putter muy bien aquí. Ojalá pueda seguir como lo hice hoy y asegurar estatus para el año”, dijo el jugador de 26 años que ha disputado 15 torneos en tres diferentes temporadas en PGA TOUR Latinoamérica.

Abriendo con birdies en los primeros dos hoyos y jugando en el quinto de 31 grupos que salieron por el tee del 1, du Toit sumó sus otros seis birdies del día en los hoyos 7, 8, 9, 12, 14 y 18. “Fue muy sólido, nunca estuve realmente en problemas, emboqué un par de putts y pegué un par bastante cerca. Fue algo así como un buen combo de apertura”, agregó satisfecho.

Campeón del ATB Financial Classic en el Mackenzie Tour el pasado septiembre en su natal Calgary, du Toit viene de un año bastante ocupado en el que también jugó torneos del PGA TOUR, el Korn Ferry Tour, el Forme Tour y el PGA TOUR Latinoamérica.

“He jugado un montón, incluyendo muchas clasificaciones del lunes”, dijo sobre su calendario 2021. “Antes de comenzar hoy, me sentía cansado, incluso cuando hacía mi calentamiento. Debido al cansancio salí sin muchas expectativas y jugué realmente sólido. Voy a tratar de mantener mis expectativas bajas para los días que siguen porque hoy me funcionó muy bien”.

El mexicano Emilio González tuvo uno de los mejores inicios del día con cinco birdies en los primeros siete hoyos (1, 3, 4, 6 y 7).

“Más que nada contento con darme muchas oportunidades prácticamente todo el día, especialmente en esos primeros nueve hoyos”, dijo González, quien es originario de San Miguel de Allende.

Manteniendo su tarjeta libre de bogeys, del 8 en adelante hizo pares y un birdie en el 16 para sumarse al trío que empata el segundo lugar con 66 golpes. “Hice bastante buen trabajo, pegando buenos putts. No entraron en los segundo nueve hoyos, pero bastante bien todo el día”, agregó el jugador de 23 años que el mes pasado ganó estatus condicional de baja categoría en la Dev Series Final y vino aquí para mejorar su categoría para la temporada.

Este torneo de 72 hoyos se juega sin corte. De ser necesario, se realizarán desempates para definir al medallista y para la decimosegunda posición.

Los jugadores en este field provienen de 11 países: Australia, Canadá, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Nueva Zelanda y Suecia.

dhfm

Seguir leyendo:

Carlos Ortiz acecha cima del World Wide Technology Championship at Mayakoba

Viktor Hovland cerca de convertirse en bicampeón de PGA Tour en Rivera Maya

Carlos Ortiz acaricia el título del PGA Tour en México