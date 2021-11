Viktor Hovland cerca de convertirse en bicampeón de PGA Tour en Rivera Maya

El noruego Viktor Hovland, actual monarca del World Wide Technology Championship at Mayakoba, jugó ayer a un altísimo nivel y se apoderó de la cima con 62 golpes, para un global de 194 (-19), por lo que está a 18 hoyos de convertirse en el primer bicampeón del evento oficial del PGA Tour, en la Riviera Maya.

En tanto, Carlos Ortiz apela a un milagro. El mexicano recorrió este sábado el campo de El Camaleón, diseño del australiano y ex número uno del mundo, Greg Norman, con 67 golpes, para totalizar 199 (-14) y está a cinco golpes de la cima.

El tapatío sabe que la desventaja es amplia, pero no definitiva, puesto que

“En general fue una ronda bastante buena, la verdad es que Viktor jugó un golf espectacular y el campo no estaba para (un score) de nueve abajo. Es lo que hay y hay que dar el 100 por ciento. La verdad es que cinco golpes aquí pueden ser no muchas, porque un inicio bien con otro mal y a final de cuentas no depende de nosotros; doy mi mejor esfuerzo y para ganar se necesitan de muchas cosas y si juego bien puedo tener chances”, dijo Ortiz, quien busca su tercer Top 10 en este complejo, como ocurrió en las ediciones de 2019 (segundo lugar) y 2020, en octavo.

Hovland, que busca su tercera victoria en el PGA Tour, firmó una tercera ronda libre de bogeys, con nueve birdies 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 17 y 18, bajo un sofocante calor y una humedad cercana a 80 por ciento. Sin embargo, una decena de entusiastas fans de su país, lo apoyaron ondeando banderas y usando gorros.

“Gracias a que los greenes no son tan ondulados, me permitió leer mejor las caídas y ser agresivo. Estoy contento de estar en la posición, pero jugando bien y viendo hacia adelante de jugar mañana y ya veremos qué pasa”, dijo Hovland, quien busca ser el primero en defender un título desde el estadounidense Brooks Koepka durante el PGA Championship en 2019.

En el caso de los otros dos mexicanos que libraron el corte este viernes, Abraham Ancer y Roberto Díaz ganaron tres lugares y se situaron igualados en el casillero 25, con sendos scores de 68 golpes, para globales de 204 (-9).

“Es la tercia de 68 (golpes) más frustrante de un buen rato, pero ya llevo haciendo esto unos buenos años y así es esto y estar consciente de un score de tres abajo no es malo, pero se quedaron ahí algunos buenos golpes para poder estar mucho más arriba en el tablero; hay que ser pacientes para sí caigan mañana todos los putts que no han caído”, agregó Ancer.

La ronda final se juega este domingo, a partir de las 6:15 horas, tiempo del centro de México. Ancer y Díaz juegan otra vez juntos, a partir de las 9:55 horas, por el tee del hoyo 1. Mientras que Ortiz lo hará junto al estadounidense Justin Thomas, actual siete del mundo, en punto del mediodía, por la mesa de salida del 1.

El World Wide Technology Championship at Mayakoba concluye este domingo con la repartición de una bolsa de 7.2 mdd, de los cuales un millón 296 mil dólares para el vencedor.

