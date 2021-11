Drives inauguran edición 15 de World Wide Technology

Con la presencia de la alcaldesa del municipio de Solidaridad, Lili Campos, así como autoridades encabezados por el CEO de RLH, Borja Escalada, Jim Kavanaugh, CEO de World Wide Technology, el campeón defensor, el noruego Viktor Hovland, y los cinco jugadores mexicanos que van a participar encabezados por Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto Díaz, Juan Carlos Benítez y Juan Diego Fernández se inauguró este martes la edición 15 del torneo World Wide Technology at Mayakoba, evento oficial del PGA Tour.

Con una sencilla, pero emotiva ceremonia que se llevó a cabo en el green del hoyo 18, la cual contó con el izamiento del lábaro patrio, además de la interpretación del himno nacional, los cinco jugadores dieron un drive inaugural con el que comenzó oficialmente las actividades del séptimo torneo oficial del calendario 2021-2022 en el circuito estadounidense.

“Es el field más fuerte que ha tenido en la historia, es una de mis semanas favoritas, siempre que lo digo, me encanta este campo de golf, los hoteles, la hospitalidad es impresionante”, dijo Abraham Ancer, el mejor de los cinco mexicanos rankeado para esta semana, al situarse en el sitio 14 del mundo.

“El golf mexicano está pasando un gran momento, me encanta jugar en este campo, he tenido buenos resultados, creo que en los primeros siete años que he jugado, va a haber buen clima es buen augurio, vamos a disfrutar esta semana”, dijo por su lado, Carlos Ortiz.

Tanto el tapatío como el tamaulipeco ya saben lo que es ganar en el circuito de paga más importante del mundo. El primero logró el título del Vivint Houston Open, el pasado 8 de noviembre, el cual rompió una racha de más de 42 años sin títulos nacionales en el PGA Tour, desde el tijuanense Víctor Regalado, en 1978. En tanto, el segundo lo hizo durante el World Golf Championship-FedEx St. Jude Invitational, nueve meses después, el pasado 8 de agosto.

El torneo World Wide Technology at Mayakoba, evento oficial del PGA Tour, inicia este jueves con la presencia de 132 jugadores, el cual concluye el domingo con la repartición de una bolsa de 7.2 millones de dólares.

Para las dos primeras rondas, programadas el jueves y viernes, los dos mexicanos con estatus completo en el PGA Tour, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, van a jugar juntos. Los primeros 18 hoyos, a partir de las 12:19 horas, por el tee del hoyo 1, y para concluir los 36, a partir de las 7:39 horas, por el tee del 10. Completan el threesome, el veterano golfista español Sergio García, que debuta en este torneo.

Mientras que el veracruzano Roberto Díaz lo hará por el tee del 1, a las 13:25 horas, para primera ronda y a las 8:45 horas, por el tee del 10.

Mientras que el capitalino Juan Diego Fernández y el poblano Juan Carlos Benítez van a jugar juntos. La primera ronda a las 13:25 horas, por el tee del 1, y a las 8:45 horas, por el 10, en la segunda jornada.

