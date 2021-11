Soledad y carencias: el día que Checo Pérez estuvo a punto de retirarse de la F1

Checo Pérez es uno de los mejores pilotos en la historia de México y en la presente temporada de la Fórmula 1, por lo que previo a su presentación en el GP del próximo domingo en la CDMX, Red Bull decidió presentar un video donde el tapatío cuenta un poco de los inicios de su carrera en el máximo circuito del automovilismo, lo que nadie esperaba era que pensara en tirar la toalla por sentirse solo y por los malos resultados que obtuvo con su primer equipo.

Mediante un video en el canal oficial de Red Bull en YouTube, la escuadra austriaca compartió un pequeño fragmento de la vida de la estrella azteca, donde confesó cómo fueron sus primeros años compitiendo en Europa y las dificultades a las que se enfrentó, siendo la soledad, una vida lejos de los lujos y el idioma las que lo hicieron pesar en dejar el mundo de los bólidos.

“El primer hotel al que llegue era uno donde paraban los camiones para dormir un par de horas y seguir su camino. Cuando llegué fu a mi cuarto y dije: ‘Vaya esto no es la Fórmula 1. Está lejos de serlo’. Había solo un catre y nada más. Estaba solo, me sentía solo. Me quedaba ahí todo el día, durante semanas, jugaba video juegos todo el tiempo”, explicó el piloto.

Pensó en retirarse

Cuando salió del cuarto del hotel se mudó con un cocinero, quien trabajaba en el restaurante del dueño de equipo, donde Checo estaba superando el tema de la soledad debido a que veía a la gente que visitaba el establecimiento de comida, pero después de eso llegaron otro tipo de problemas algunos que tenían que ver con las carreras y el equipo.

Pérez llegó a un equipo de bajos recursos, por lo que, a diferencia de sus competidores, solo contaba con un auto y con poco staff, quienes hablaban poco inglés, por lo que la comunicación entre ambos era precaria. Al final de la temporada terminó en los últimos lugres y pensó en regresar a México y abandonar el sueño de llegar a ser un piloto de la F1.

“En las carreras no me iba muy bien, era muy lento y la falta de guía no podía crecer como conductor y mi vida fuera de las carreras no era la mejor, eso bajaba mucho mi rendimiento. No sabia si iban a estar la próxima temporada. Muchas veces pensé en darme por vencido y regresar a México y continuar con mis estudios”, dijo el coequipero de Max.

Al final del día regresó a México y le marcó a Carlos Slim, quien lo apoyo y años más tarde regresaría a Europa para volver a intentar cumplir el sueño de ser piloto de la Fórmula 1, el resto de la historia se cuenta sola, ya que hoy en día es el cuarto piloto mejor ranqueado de su categoría y está ante la posibilidad de consagrarse con un podio en el GP de México, si todo sale bien para Red Bull y el tapatío.

