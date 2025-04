Peligra permanencia de Carlo Ancelotti tras eliminación del Real Madrid en la Champions

El Real Madrid vivió una noche amarga en el Santiago Bernabéu al ser eliminado de la Liga de Campeones por el Arsenal, que se impuso con un marcador global de 5-1. La derrota ha generado incertidumbre sobre el futuro del entrenador Carlo Ancelotti, quien, a pesar de tener contrato hasta 2026, expresó que su continuidad no está garantizada.

Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año, el próximo cuando acabe contrato, no hay problema. El día que termine aquí solo puedo agradecer, mañana, en diez días o en un año. Si el contrato se acaba o no se acaba a mí me da exactamente igual", declaró el técnico italiano.

La eliminación marca la primera vez desde 2020 que el conjunto blanco no alcanza las semifinales de la Champions League. A pesar de las críticas, el técnico no se mostró arrepentido por su planteamiento ante el Arsenal y aseguró que no cambiaría nada si tuviera que preparar nuevamente el duelo.

El Real Madrid perdió 1-2 contra el Arsenal Foto: AP

Carlo Ancelotti en la cuerda floja

Ancelotti, quien guió al Real Madrid a coronarse en Europa en 2014, 2022 y 2024, tampoco pudo confirmar si dirigirá al club en el próximo Mundial de Clubes, a disputarse en junio. Al ser cuestionado sobre si se siente el entrenador ideal para el equipo en este momento, respondió escuetamente que no lo ha reflexionado.

No existe un equipo invencible. Tenemos que aceptar los palos y nada más. Es lo que le he dicho a mis jugadores: tenemos que tener la cabeza alta”, comentó Ancelotti.

A pesar del tropiezo europeo, el Madrid aún compite por la Liga, donde marcha cuatro puntos por detrás del FC Barcelona tras 31 jornadas, y disputará la final de la Copa del Rey precisamente ante su eterno rival en Sevilla.