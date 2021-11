Gran Premio de México: Piloto Carlos Sainz juega golf antes de competir

A unas horas de participar en el GP de la Ciudad de México, fecha 18 de la presente temporada de F1, el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz Jr., sigue pasando sus vacaciones en nuestro país y la Riviera Maya fue el sitio que eligió para los días de descanso.

El conductor se dio cita este martes en el campo de El Camaleón, sede oficial de un torneo del PGA Tour, el World Wide Technology at Mayakoba, el cual comienza este jueves con la presencia de 132 jugadores, entre ellos cinco jugadores mexicanos, encabezados por Abraham Ancer y Carlos Ortiz, además de Roberto Díaz, Juan Diego Fernández y Juan Carlos Benítez.

"Una semana entrenando, desconectando un poco de esta triple carrera que viene y en un sitio que recién he descubierto para mí y espero volver y repetir", dijo Sainz.

Carlos es parte esta campaña del Cavallino Rampante por primera vez en su carrera y suma 122.5 puntos, que lo tiene colocado en el séptimo lugar del campeonato de pilotos.

"Otros pilotos me han dicho qué dónde he andado, pero es Top secret (risas). Sobre todo, es un sitio que me gustaría que viniera mi padre (Carlos Sainz) y a él le gusta normalmente la playa y el buen clima", destacó el hispano.

El joven piloto de 27 años reconoció que no está jugando buen golf

"Le estoy pegando peor que las carreras", dijo entre risas, antes de jugar golf junto al estadounidense Rickie Fowler y el inglés Ian Poulter.

¿Qué handicap eres?

"Mi handicap oficial soy más 10 más dos de handicap, pero hoy en día soy más 15 porque llevo un año sin jugar", agregó a pregunta de El Heraldo de México.

El GP de la Ciudad de México se celebra a partir del viernes al domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Y el World Wide Technology at Mayakoba es el séptimo torneo oficial del calendario 2021-2022 en el PGA Tour.

dhfm

Seguir leyendo:

Sergio Pérez: Rafa Márquez y Alejandro Fernández, entre sus amigos con los que se va de fiesta

Fórmula 1: Conoce el papel que juega la tecnología antes y durante una carrera de campeonato

Red Bull Show Run: Alternativas viales por el cierre de Reforma este 3 de noviembre