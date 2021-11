Canelo Álvarez: Cuánto cuesta el outfit con el que llegó a Las Vegas el boxeador mexicano

El pugilista Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará el sábado 6 de noviembre a Caleb Plant, por la unificación de los títulos de peso supermediano (WBC, WBA, WBO y IBF).

La pelea tendrá como sede el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. El boxeador mexicano compartió una foto de su llegada a la sede, y se le puede ver descendiendo de un jet privado, asimismo vestido con un pijama azul en seda con estampado de leopardo.

El outfit del deportista de 31 años tiene un valor de total 3 mil 390 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio actual, significan 70 mil 466 pesos.

En la página de la marca de ropa italiana Dolce & Gabbana, la camisa tiene un valor de mil 745 dólares (36 mil 272 pesos) y el pantalón de mil 645 dólares (34 mil 193 pesos).

De dicha firma de ropa también ha lucido su vestimenta con la que ha subido al ring. Recientemente, presumió un short con diamantes.

“Son (diamantes) Swarovski. Me lo regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entrenó a gusto con ellos. Me siento especial”, contó el pugilista mexicano para el programa Showtime. El costo de la prenda se estimó entre 645 mil pesos y 9 mil 990 pesos.

Él ostenta una marca de 56 victorias, 38 por la vía del KO, una derrota y dos empates. Y se encuentra a una victoria de convertirse en el primer boxeador en México y América Latina en ostentar todos los cinturones en una división, además, en las 168 libras.

¿Cómo y cuándo ver la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant?

Día: 6 de noviembre.

Horario: la función comienza a las 19:00 horas, pero la pelea estelar sería a las 22:00 horas.

Lugar: MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas.

Canal: Azteca 7, aztecadeportes.com, ESPN y TUDN.

Bolsa a repartir: 50 millones de dólares.

