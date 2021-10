"Canelo" Álvarez se despide de su familia antes de cada pelea; sabe que podría morir en el ring

Saúl "Canelo" Álvarez es el deportista más exitoso de nuestro país. El púgil tapatío no sólo es el que más dinero recauda anualmente, sino el más ganador, ya que cuenta con el título mundial de la AMB, CMB y OMB de peso supermediano y los títulos AMB, CMB, FIB y The Ring de los medianos.

El sábado 6 de noviembre, "Canelo" Álvarez enfrentará a Caleb Plant y lo hará con un registro de 56 triunfos, una derrota y dos empates. Es el favorito para terminar el pleito de manera prematura, pero será una noche en la que debe emplearse al 100 por ciento para hacer válidos los pronósticos.

Pero, a pesar de la gran marca que tiene como boxeador profesional, Saúl Álvarez está consciente de los riesgos que representa la profesión y que no todo es gloria. Aunque dijo que si algún día pierde la vida arriba del cuadrilátero, lo hará feliz, porque ama el boxeo.

Durante una entrevista con el periodista de Univisión Jorge Ramos, Saúl Álvarez reconoció que sabe de los riesgos que tiene su profesión, que sabe que pueden existir secuelas o que incluso podría perder la vida arriba de los encordados, pero que ama lo que hace y por eso es feliz.

Esto después de que le recordara casos como el de Muhammad Alí, que durante los últimos años de su vida padeció por el mal de Parkinson. Y no se sabe si fue producto de su vida como púgil, pero hay muchas teorías que lo aseguran. Por eso, el "Canelo" dijo que se despide de su familia siempre que sube a una pelea, porque podría ser la última.

Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo.

Saúl "Canelo" Álvarez