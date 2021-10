"Canelo" Álvarez entrena con un short de diamantes; esto cuesta la lujosa prenda de Dolce & Gabbana

Saúl “Canelo” Álvarez es considerado el mejor boxeador mexicano de la actualidad y uno de los más conocidos en todo el mundo por su desempeño en el ring, pero también por ser la imagen de muchas marcas de lujo, incluidas Dolce & Gabbana, para la cual parece que hizo una campaña publicitaria y se subió al cuadrilátero a entrenar con un short decorado con diamantes.

“Canelo” presumió su ropa de entrenamiento en una sesión abierta y dejó en claro que le gusta la vida ostentosa, pues reconoció que no es la única prenda de este estilo que tiene en su armario. “Son Swarovski. Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad es que entreno a gusto con ellos. Me siento especial”, expresó para el programa ShowTime Boxing.

Swarovski es compañía dedicada a la fabricación de bisutería fina, piezas de decoración y cristalería para prendas de vestir y otros accesorios; el costo de sus piezas ronda entre los 645 y los 9 mil 990 pesos mexicanos, por lo que sería complicado saber cuánto costaría la prenda del boxeador mexicano.

“Canelo” también afirmó sentirse en un buen momento de su carrera, pero también reconoció que no todo es ha sido fácil: “Venir desde abajo y hacer lo que estoy haciendo, ser el número uno, hacer historia, creo que todo mundo respeta eso. En el boxeo debes tener mucho carácter para llegar a ser, si no lo tienes, si no tienes el instinto de ser peleador puedes llegar, pero no es lo mismo. “Canelo” se enfrentará a Caleb Plant este 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

“Canelo” siempre se despide de su familia

Durante una entrevista reciente con el periodista de Univisión Jorge Ramos, Saúl Álvarez reconoció que sabe de los riesgos que tiene su profesión, pues podría sufrir secuelas o perder la vida luego de una pelea, pero aun así ama lo que hace. Por esa razón, el "Canelo" dijo que se despide de su familia siempre que sube a una pelea, porque podría ser la última.

“Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo”, dijo.

