Cuauhtémoc Blanco estalla contra la Selección Mexicana: "Conmigo no perdíamos así"

La reciente Fecha FIFA tuvo un salgo negativo para la Selección Mexicana de Futbol con dos derrotas en calidad de visitante ante Estados Unidos y Canadá, que lo colocan de manera momentánea en el tercer lugar de la clasificación de Concacaf rumbo al mundial de Qatar 2022.

Es por ello que Cuauhtémoc Blanco, exjugador del Tri, reventó el actual nivel de México y afirmó que en su época este tipo de resultados no se daban ante este parte de rivales. El ahora gobernador de Morelos es recordado por justo ser uno de los futbolistas que mejor representaron a nuestro país.

Molestia por nivel de la Selección

El exfutbolista recordó sus momentos sobre el terreno de juego y reveló el estado de ánimo que tenía cuando se daban las derrotas con el combinado mexicano. Cuauhtémoc Blanco ofreció algunas palabras ante los medios de comunicación en el Estadio Centenario de Cuernavaca.

"Conmigo no (se perdía), yo sí me encabronaba, ya me encabronaba mucho cuando perdíamos, salía molesto en el autobús y nadie me hablaba. Esperemos que se pongan las pilas otra vez la Selección Mexicana, iban en primero y ahora están en tercero, está cabr*n", declaró Blanco.

Pide recordar sus orígenes

Al mismo tiempo exigió a los futbolistas recordar sus inicios en el futbol y dejar todo por la playera de la Selección Mexicana, ya que al momento de ponerse la playera están representando a todo un país.

"A los jugadores que se pongan las pilas, somos mexicanos guerreros y siempre lo que nos ha caracterizado es la lucha y el esfuerzo. Hay un buen de talento, hay muchos jugadores en el extranjero, que recuerden cuando eran chavos, cuando corrían, cuando se aventaban de cabeza, queremos esa Selección", enfatizó.

SIGUE LEYENDO:

Dani Alves: De ganar 10 millones de euros por año al salario mínimo con el Barcelona; ¿cuánto gana?

Estadio Azteca: Vecinos protestan por la remodelación del Coloso de Santa Úrsula